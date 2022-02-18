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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

В Эдмонтоне (США) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс».

Эдмонтон
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Источник: Reuters
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Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Эвандер Кейн, Дерек Райан, Ессе Пульюярви, Леон Драйзайтль (дубль), Уоррен Фёгеле и Зак Хайнан.

У гостей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Сонни Милано и Тревор Зеграс.

В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

У победителей отличились Доминик Тонинато, Пьер-Люк Дюбуа, Блейк Уилер, Джош Моррисси и Кайл Коннор. У гостей заброшенными шайбами отметились Винс Данн, Маркус Юханссон и Джордан Эберле.

Эдмонтон
7:3
1:2, 3:0, 3:1
Анахайм
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