Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»

Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Эвандер Кейн, Дерек Райан, Ессе Пульюярви, Леон Драйзайтль (дубль), Уоррен Фёгеле и Зак Хайнан.

У гостей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Сонни Милано и Тревор Зеграс.

В параллельном матче в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» «Виннипег Джетс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.