Барабанов забросил невероятную шайбу за секунду до конца матча и повторил рекорд «Сан-Хосе»
Барабанов забросил невероятную шайбу за секунду до конца основного времени матча «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (4:5 ОТ).
Сан-Хосе
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Барабанов забросил невероятную шайбу за секунду до конца основного времени матча «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (4:5 ОТ).
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5 ОТ) забросил шайбу за секунду до конца третьего периода и перевел встречу в овертайм.
По информации некоторых источников до сирены оставалось 0,6 секунды. Также пишут, что шайба залетела в ворота, когда оставалась 0,1 секунды.
27-летний Барабанов повторил рекорд клуба по подобным голам. За секунду до конца встречи счет сравнивал Эвандер Кейн в январе 2019 года.
Также на счету Барабанова в этой встрече две голевые передачи. Всего в этом сезоне он провел 40 матчей, вкоторых набрал 26 (7+19) очков.