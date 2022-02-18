Барабанов забросил невероятную шайбу за секунду до конца матча и повторил рекорд «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5 ОТ) забросил шайбу за секунду до конца третьего периода и перевел встречу в овертайм.

По информации некоторых источников до сирены оставалось 0,6 секунды. Также пишут, что шайба залетела в ворота, когда оставалась 0,1 секунды.

27-летний Барабанов повторил рекорд клуба по подобным голам. За секунду до конца встречи счет сравнивал Эвандер Кейн в январе 2019 года.