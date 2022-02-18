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11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Барабанов забросил невероятную шайбу за секунду до конца матча и повторил рекорд «Сан-Хосе»

Барабанов забросил невероятную шайбу за секунду до конца основного времени матча «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (4:5 ОТ).

Сан-Хосе
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Источник: AP 2022

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5 ОТ) забросил шайбу за секунду до конца третьего периода и перевел встречу в овертайм.

По информации некоторых источников до сирены оставалось 0,6 секунды. Также пишут, что шайба залетела в ворота, когда оставалась 0,1 секунды.

Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний Барабанов повторил рекорд клуба по подобным голам. За секунду до конца встречи счет сравнивал Эвандер Кейн в январе 2019 года.

Также на счету Барабанова в этой встрече две голевые передачи. Всего в этом сезоне он провел 40 матчей, вкоторых набрал 26 (7+19) очков.

Сан-Хосе
4:5ОТ
0:2, 2:1, 2:1
Ванкувер
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