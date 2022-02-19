Дубль и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэди Шей (11-я минута), Йеспери Котканиеми (26), Джейккоб Слэвин (40) и Андрей Свечников (47; 60, в пустые ворота). У проигравших отличились Люк Кунин (39), Филип Форсберг (55), Таннер Жанно (58).

Свечников также сделал голевую передачу. Российский нападающий «Каролины» в текущем сезоне набрал 47 очков (22 заброшенные шайбы + 25 результативных передач) в 45 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xbJ359D72D8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» набрала 70 очков в 48 играх и поднялась на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд и с 60 очками в 50 матчах располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе.