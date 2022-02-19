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07:23 (мск), источник: ТАСС

Дубль и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

ТАСС, 19 февраля. «Каролина» со счетом 5:3 на своей площадке обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
НэшвиллЗимняя олимпиада
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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэди Шей (11-я минута), Йеспери Котканиеми (26), Джейккоб Слэвин (40) и Андрей Свечников (47; 60, в пустые ворота). У проигравших отличились Люк Кунин (39), Филип Форсберг (55), Таннер Жанно (58).

Свечников также сделал голевую передачу. Российский нападающий «Каролины» в текущем сезоне набрал 47 очков (22 заброшенные шайбы + 25 результативных передач) в 45 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» набрала 70 очков в 48 играх и поднялась на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд и с 60 очками в 50 матчах располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче «Каролина» 20 февраля на выезде сыграет с «Питтсбургом». «Нэшвилл» в ночь на 23 февраля в гостях встретится с «Флоридой».

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5:3
1:0, 2:1, 2:2
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