Дубль и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
ТАСС, 19 февраля. «Каролина» со счетом 5:3 на своей площадке обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 февраля. «Каролина» со счетом 5:3 на своей площадке обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэди Шей (11-я минута), Йеспери Котканиеми (26), Джейккоб Слэвин (40) и Андрей Свечников (47; 60, в пустые ворота). У проигравших отличились Люк Кунин (39), Филип Форсберг (55), Таннер Жанно (58).
Свечников также сделал голевую передачу. Российский нападающий «Каролины» в текущем сезоне набрал 47 очков (22 заброшенные шайбы + 25 результативных передач) в 45 матчах.
«Каролина» набрала 70 очков в 48 играх и поднялась на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл» потерпел третье поражение подряд и с 60 очками в 50 матчах располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Каролина» 20 февраля на выезде сыграет с «Питтсбургом». «Нэшвилл» в ночь на 23 февраля в гостях встретится с «Флоридой».