Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мейсон Марчмент (11, 13 и 55-я минуты), Энтони Дюклер (29), Аарон Экблад (42) и Картер Верхаге (54). У проигравших отличились Кирилл Капризов (8) и Матс Цуккарелло (50).

Капризов также отметился результативной передачей, российский форвард набирает очки за результативность в четвертом матче подряд. «Миннесота» за десять минут до конца встречи заменила вратаря на шестого полевого игрока и реализовала численное преимущество. Две последние шайбы «Флорида» забросила в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xn7FFuJVgts" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов набрал 61 очко (23 гола + 38 результативных передач) в 45 играх текущего сезона, встреча против «Флориды» стала для него 100-й в НХЛ. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска.

«Флорида» набрала 73 очка после 49 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота» с 63 очками в 46 играх располагается на втором месте в Центральном дивизионе.