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07:26 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

ТАСС, 19 февраля. «Миннесота» со счетом 2:6 на своей площадке проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Миннесота
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Источник: AFP 2022

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мейсон Марчмент (11, 13 и 55-я минуты), Энтони Дюклер (29), Аарон Экблад (42) и Картер Верхаге (54). У проигравших отличились Кирилл Капризов (8) и Матс Цуккарелло (50).

Капризов также отметился результативной передачей, российский форвард набирает очки за результативность в четвертом матче подряд. «Миннесота» за десять минут до конца встречи заменила вратаря на шестого полевого игрока и реализовала численное преимущество. Две последние шайбы «Флорида» забросила в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов набрал 61 очко (23 гола + 38 результативных передач) в 45 играх текущего сезона, встреча против «Флориды» стала для него 100-й в НХЛ. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска.

«Флорида» набрала 73 очка после 49 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота» с 63 очками в 46 играх располагается на втором месте в Центральном дивизионе.

В следующем матче «Флорида» 20 февраля на выезде сыграет с «Чикаго», а «Миннесота» в ночь на 21 февраля встретится с «Эдмонтоном».

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2:6
1:2, 0:1, 1:3
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