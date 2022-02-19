Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
ТАСС, 19 февраля. «Миннесота» со счетом 2:6 на своей площадке проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 февраля. «Миннесота» со счетом 2:6 на своей площадке проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мейсон Марчмент (11, 13 и 55-я минуты), Энтони Дюклер (29), Аарон Экблад (42) и Картер Верхаге (54). У проигравших отличились Кирилл Капризов (8) и Матс Цуккарелло (50).
Капризов также отметился результативной передачей, российский форвард набирает очки за результативность в четвертом матче подряд. «Миннесота» за десять минут до конца встречи заменила вратаря на шестого полевого игрока и реализовала численное преимущество. Две последние шайбы «Флорида» забросила в пустые ворота.
Капризов набрал 61 очко (23 гола + 38 результативных передач) в 45 играх текущего сезона, встреча против «Флориды» стала для него 100-й в НХЛ. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска.
«Флорида» набрала 73 очка после 49 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота» с 63 очками в 46 играх располагается на втором месте в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Флорида» 20 февраля на выезде сыграет с «Чикаго», а «Миннесота» в ночь на 21 февраля встретится с «Эдмонтоном».