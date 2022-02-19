Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
Эдмонтон
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
19.02
Баффало
Колорадо
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Финляндия
Россия
Хоккей. Олимпийский турнир
19.02
Швеция
Словакия
04
Все события
Фоторепортажи
8Дзюба и Малком забили два гола за три минуты, но «Зенит» проиграл «Бетису»
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
19 февраля, источник: ТАСС

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 5:3 в пользу «Колорадо».

Баффало
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Гол и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

ТАСС, 19 февраля. «Колорадо» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Джей Ти Комфер (12), Назем Кадри (14), Алекс Ньюхук (49) и Микко Рантанен (60). Россиянин Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой. У проигравших отличился Тейдж Томпсон (3, 13 и 33).

В текущем сезоне Ничушкин в 32 матчах набрал 25 очков (13 голов + 12 результативные передачи).

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Колорадо» занимает первую строчку, набрав 76 очков в 49 матчах. «Баффало» с 40 очками в 50 играх располагается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Колорадо» сыграет на выезде против «Бостона» 21 февраля, а «Баффало» проведет выездной матч с «Коламбусом» в этот же день.

Баффало
3:5
2:3, 1:0, 0:2
Колорадо
 Это невозможно, так нельзя. Не хочу я ничего, я ненавижу это: Трусова расплакалась перед журналистами
Чувствовалось пренебрежение. Как ты можешь быть так холоден со своим спортсменом: глава МОК раскритиковал окружение Валиевой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь