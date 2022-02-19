Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Джей Ти Комфер (12), Назем Кадри (14), Алекс Ньюхук (49) и Микко Рантанен (60). Россиянин Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой. У проигравших отличился Тейдж Томпсон (3, 13 и 33).

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Колорадо» занимает первую строчку, набрав 76 очков в 49 матчах. «Баффало» с 40 очками в 50 играх располагается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «Колорадо» сыграет на выезде против «Бостона» 21 февраля, а «Баффало» проведет выездной матч с «Коламбусом» в этот же день.