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07:02 (мск), источник: ТАСС

Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Сент-Луис
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 20 февраля. «Сент-Луис» со счетом 6:3 на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Бучневич (3-я и 57-я минуты), Клим Костин (12), Брэйден Шенн (26), Брэндон Саад (45) и Райан О'Райлли (51). У проигравших отличились Вильям Нюландер (16, 26) и Ти-Джей Броди (38).

Бучневич в 43 матчах текущего сезона забросил 18 шайб и сделал 27 результативных передач. Костин забросил четвертую шайбу в 35 играх. Также на счету российского форварда пять голевых передач. Их одноклубник Владимир Тарасенко пропустил встречу из-за травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» в 49 матчах набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Торонто» с 67 очками в 48 играх располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Сент-Луис» в ночь на 23 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией», а «Торонто» днем ранее встретится с «Монреалем».

Торонто
3:6
1:2, 2:1, 0:3
Сент-Луис
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