Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 6:3.
Встреча завершилась со счетом 6:3.
ТАСС, 20 февраля. «Сент-Луис» со счетом 6:3 на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Бучневич (3-я и 57-я минуты), Клим Костин (12), Брэйден Шенн (26), Брэндон Саад (45) и Райан О'Райлли (51). У проигравших отличились Вильям Нюландер (16, 26) и Ти-Джей Броди (38).
Бучневич в 43 матчах текущего сезона забросил 18 шайб и сделал 27 результативных передач. Костин забросил четвертую шайбу в 35 играх. Также на счету российского форварда пять голевых передач. Их одноклубник Владимир Тарасенко пропустил встречу из-за травмы.
«Сент-Луис» в 49 матчах набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Торонто» с 67 очками в 48 играх располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Сент-Луис» в ночь на 23 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией», а «Торонто» днем ранее встретится с «Монреалем».