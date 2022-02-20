Дубль Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. «Сент-Луис» со счетом 6:3 на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Бучневич (3-я и 57-я минуты), Клим Костин (12), Брэйден Шенн (26), Брэндон Саад (45) и Райан О'Райлли (51). У проигравших отличились Вильям Нюландер (16, 26) и Ти-Джей Броди (38).

Бучневич в 43 матчах текущего сезона забросил 18 шайб и сделал 27 результативных передач. Костин забросил четвертую шайбу в 35 играх. Также на счету российского форварда пять голевых передач. Их одноклубник Владимир Тарасенко пропустил встречу из-за травмы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nbJB7JrtT7A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» в 49 матчах набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Торонто» с 67 очками в 48 играх располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе.