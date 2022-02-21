Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от домашнего поражения в матче с «Каролиной»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3.
Питтсбург
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3.
В первом периоде Йеспери Котканиеми вывел «Каролину» вперед, а в самом начале второго отличился Джордан Стаал. До перерыва «Питтсбург» сумел сравнять счет: сначала отличился Брайан Раст, среди ассистентов которого был Евгений Малкин, а затем забил Сидни Кросби.
В заключительной 20-минутке у «Харрикейнз» отличились Йеспер Фаст и Себастьян Ахо. «Пингвинз» в концовке сократили разрыв в счете до минимального благодаря точному броску Эвана Родригеса, второй голевой пас сделал Малкин.
Форвард гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился.