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00:12 (мск), источник: Sport24

Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от домашнего поражения в матче с «Каролиной»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде победила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3.

Питтсбург
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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В первом периоде Йеспери Котканиеми вывел «Каролину» вперед, а в самом начале второго отличился Джордан Стаал. До перерыва «Питтсбург» сумел сравнять счет: сначала отличился Брайан Раст, среди ассистентов которого был Евгений Малкин, а затем забил Сидни Кросби.

В заключительной 20-минутке у «Харрикейнз» отличились Йеспер Фаст и Себастьян Ахо. «Пингвинз» в концовке сократили разрыв в счете до минимального благодаря точному броску Эвана Родригеса, второй голевой пас сделал Малкин.

Форвард гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

Питтсбург
3:4
0:1, 2:1, 1:2
Каролина
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