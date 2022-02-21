Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от домашнего поражения в матче с «Каролиной»

В первом периоде Йеспери Котканиеми вывел «Каролину» вперед, а в самом начале второго отличился Джордан Стаал. До перерыва «Питтсбург» сумел сравнять счет: сначала отличился Брайан Раст, среди ассистентов которого был Евгений Малкин, а затем забил Сидни Кросби.