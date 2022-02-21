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09:41 (мск), источник: Sport24

«Флорида» победила «Чикаго», Бобровский сделал 22 сэйва

«Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Чикаго
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Источник: Reuters

У победителей отличились Аарон Экблад, Брэндон Монтур, Маккензи Уигар, Александр Барков и Антон Лунделль. Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24.

У проигравших голы забили Патрик Кейн и Калеб Джонс.

«Флорида» выиграла 3-й матч подряд и 7-й из последних 8.

Чикаго
2:5
1:1, 0:1, 1:3
Флорида
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