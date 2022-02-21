«Флорида» победила «Чикаго», Бобровский сделал 22 сэйва
«Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
Чикаго
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
«Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
У победителей отличились Аарон Экблад, Брэндон Монтур, Маккензи Уигар, Александр Барков и Антон Лунделль. Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24.
У проигравших голы забили Патрик Кейн и Калеб Джонс.
«Флорида» выиграла 3-й матч подряд и 7-й из последних 8.