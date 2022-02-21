«Коламбус» уверенно обыграл «Баффало», Чинахов и Гавриков набрали по 1 очку
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
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«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
У победителей дубль сделал Дин Кукан, по голу забили Бун Дженнер, Зак Веренски, Брендан Гонс, Густав Нюквист и Джастин Дэнфорт. Форвард Егор Чинахов отыграл 15:50 и набрал 1 (0+1) очко. Защитник Владислав Гавриков провел на льду 23:35 и также отметился ассистом.
В составе проигравших шайбы забросили Марк Писик, Тейдж Томпсон и Кайл Окпосо. Для «Сэйбрз» это 3-е поражение подряд.