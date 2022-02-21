«Коламбус» уверенно обыграл «Баффало», Чинахов и Гавриков набрали по 1 очку

У победителей дубль сделал Дин Кукан, по голу забили Бун Дженнер, Зак Веренски, Брендан Гонс, Густав Нюквист и Джастин Дэнфорт. Форвард Егор Чинахов отыграл 15:50 и набрал 1 (0+1) очко. Защитник Владислав Гавриков провел на льду 23:35 и также отметился ассистом.