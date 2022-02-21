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09:48 (мск), источник: Sport24

«Коламбус» уверенно обыграл «Баффало», Чинахов и Гавриков набрали по 1 очку

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

Коламбус
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Источник: Reuters

У победителей дубль сделал Дин Кукан, по голу забили Бун Дженнер, Зак Веренски, Брендан Гонс, Густав Нюквист и Джастин Дэнфорт. Форвард Егор Чинахов отыграл 15:50 и набрал 1 (0+1) очко. Защитник Владислав Гавриков провел на льду 23:35 и также отметился ассистом.

В составе проигравших шайбы забросили Марк Писик, Тейдж Томпсон и Кайл Окпосо. Для «Сэйбрз» это 3-е поражение подряд.

Коламбус
7:3
2:2, 3:1, 2:0
Баффало
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