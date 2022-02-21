Капризов и «Миннесота» заставили замолчать Макдэвида! У русской звезды 9 очков в пяти матчах

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 21, 21.02.2022, 4:00 Эдмонтон 3 Миннесота 7

Перед матчем против «Ойлерз» «Миннесота» проиграла две встречи подряд, и «Дикарям» было просто необходимо вернуть уверенность в своих силах. «Нефтяники», в свою очередь, получили глоток свежего воздуха после увольнения главного тренера Дэйва Типпетта, и посмотреть на дуэль двух дуэтов — Кирилла Капризова и Матса Цуккарелло у «Уайлд» и Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля у «Эдмонтона» — было очень интересно.

Однако дуэли как таковой не получилось. Звезды «Ойлерз» на двоих набрали лишь одно очко за голевую передачу у Драйзатля, а россиянин с норвежцем хоть и не были главными героями встречи, но смогли принести своей команды куда больше пользы (1 гол и 2 передачи на двоих).

Капризов продлил свою результативную серию до пяти матчей, поучаствовав голе Джоэля Эрикссона Эка. Швед завершил комбинацию с участием Кирилла и Цуккарелло в большинстве (которое, кстати, было заработано Капризовым), сделав счет 2:0 в начале первого периода.

Всего же за стартовую двадцатиминутку «Миннесота» четыре раза пробила стартового вратаря Майка Смита, мучения которого на этом закончились и он уступил место в «рамке» Микко Коскинену.

У Капризова в пяти последних матчах 4 заброшенных шайбы и 5 голевых передач. Кирилл вполне мог поучаствовать в разгроме «Эдмонтона» и более продуктивно, но шайба упорно не шла в ворота. Например, выход один на один остановил тот же Коскинен, растянувшись в шпагате.

Главными же героями «Миннесоты» в этом матче стали Кевин Фиала, на счету которого два гола и результативная передача, и вратарь Каапо Кяхкенен, отразивший 30 бросков по своим воротам.

Теперь на счету Капризова 62 (23+39) очка в текущем регулярном сезоне НХЛ. По этому показателю Капризов сравнялся с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (31+31). Россияне делят 6−7 места в гонке бомбардиров.