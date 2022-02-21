Панарин — главная звезда матча «Рейнджерс». Но всех удивил Шестеркин — он чуть не забил в пустые ворота!
«Рейнджерс» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После двухнедельного перерыва «Рейнджерс» было непросто: в матчах с «Бостоном» (2:1 Б) и «Детройтом» (2:3 ОТ) мощная атака команды из Нью-Йорка сподобилась всего на три заброшенные шайбы. Сегодня в Оттаве было немногим лучше. Гости нанесли 33 броска, но отличились всего дважды. Как оказалось, этого хватило для победы.
Счет открыли хозяева — в контратаке немецкий нападающий Тим Штюцле поразил дальний угол ворот Игоря Шестеркина. Больше главному претенденту на «Везина Трофи» забить никто так и не смог.
У «Рейнджерс» не все получалось — хорошо, что в составе команды есть Артемий Панарин. Сначала он поучаствовал в голе Райана Строума, а во втором периоде вывел команду вперед, реализовав большинство. Бросок из правого круга вбрасывания пришелся точно в ближнюю «девятку».
Больше команды не забивали, хотя на последних секундах чуть было не состоялось историческое событие. Шестеркин решил бросить по пустым воротам «Оттавы», и Игорю всего нескольких сантиметров не хватило, чтобы стать 13-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол.
Правда, для самого Игоря гол бы не стал первым в карьере. 31 октября 2013 года Шестеркин в составе молодежки «Спартака» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ после того, как соперник снял вратаря.