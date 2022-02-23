Забавный гол русского хоккеиста в Америке. Тарасенко стал главной звездой матча, забив лежа на льду

Самый русский матч вторника в Национальной хоккейной лиге принимала Филадельфия: местные «Флайерз» рубились с «Сент-Луисом». Со стороны хозяев на лед вышел защитник Иван Проворов, в составе гостей значились сразу четыре фамилии наших соотечественников — Владимира Тарасенко, Ивана Барбашева, Павла Бучневича и Клима Костина. Проворов и Тарасенко даже пообщались на разминке — это коротко видео можно было принять за превью большого российского противостояния.

Только вот настоящей дуэли не получилось. Проворов по итогам игры заработал показатель полезности «-4», он находился на льду во время всех четырех голов «Сент-Луиса». Неудивительно, что по ходу игры обозреватель авторитетного издания The Athletic Чарли О’Коннор жестко прошелся по действиям нашего защитника.

«Регресс Ивана Проворова за последние несколько недель, особенно в игре с шайбой, действительно вызывает беспокойство. Не то, чтобы до этого он играл супер, но становится ещё хуже».

Отличной иллюстрацией к слова североамериканского журналиста стал эпизод на последней минуте встречи, когда Иван нелепой передачей подарил «Блюз» четвертую шайбу.

А вот русская банда «Сент-Луиса» снова была в полном порядке. Бучневич с Костиным на этот раз были в тени, но команде из штата Миссури вполне хватило и усилий Тарасенко с Барбашевым. Иван этим вечером заработал два результативных балла. Сначала он мог отличиться с добивания после классного прохода Джордана Кайру, но в итоге гол достался Брэйдену Шенну, а россиянину — лишь ассист.

В итоге свой снайперский счет Барбашев пополнил лишь за 53 секунды до финальной сирены, поразив пустые ворота «Летчиков». В 49 матчах сезона у Ивана теперь 36 очков, а ведь ранее он никогда не поднимался выше отметки в 26 баллов. Феноменальный прогресс!

Ну, а главным героем матча и его первой звездой стал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет победный гол. Для этого Русскому Танку понадобилось две попытки в одной атаке: сначала он промахнулся по воротам, а затем забил весьма необычным образом — лежа на льду.

В 13 играх календарного года у Тарасенко 14 очков, в регулярном чемпионате — 46 баллов за 45 игр. «Сент-Луис» при этом идет на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, по количеству набранных очков уступая только феноменальному «Колорадо». Неудивительно, что прямо сейчас нападающий даже не думает о возможном обмене в другой клуб, хотя летом и в начале сезона это казалось свершившимся фактом: