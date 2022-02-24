Александр Овечкин установил уникальный рекорд в истории НХЛ

Российский нападающий стал единственным игроком в истории НХЛ, который забросил минимум 30 голов в 16 сезонах за одну команду.

Этого достижения он добился в матче с «Нэшвилл Предаторз». На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «хищники» принимали «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1. В этой встрече Овечкин оформил дубль, забив 30-й и 31-й голы в текущем сезоне и прервав серию из шести матчей без заброшенных шайб.