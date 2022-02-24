Игровая ночь в НХЛ: Кучеров снова набрал два очка, а Ничушкин прервал голевую засуху
Главные события игрового дня.
Главные события игрового дня.
Расписание НХЛ наконец-то приходит в норму. Олимпийская пауза закончилась и теперь сезон возобновляется в полном объеме, а не только перенесенными из-за ковида матчами. На прошлой неделе «Тампа» провела всего одну встречу и отсутствие должной игровой практики на старте сегодняшнего домашнего матча против «Эдмонтона» сильно бросалось в глаза.
Хозяева долго раскачивались и за первый период нанесли лишь пять бросков по воротам Майка Смита. Однако «Тампа» даже при таких раскладах умеет уходить на перерыв, ведя в счете. И если Патрику Маруну повезло с рикошетом от конька форварда «Ойлерз» Дэвина Шора, то Стивен Стэмкос шикарным броском реабилитировался за свое удаление. Капитан «Лайтнинг» ответил на гол Коннора Макдэвида и вывел свою команду вперед за 15 секунд до сирены.
Во второй двадцатиминутке скорости заметно выросли и первое звено «Тампы» вышло из спячки. «Эдмонтон» из-за давления стал терять нити игры, а у Леона Драйзайтля сдали нервы. Немецкий форвард славится своей несдержанностью и всего за несколько минут схватил два удаления. Первое еще на отложенном штрафе реализовал Брэйден Поинт, сыграв на добивании после броска Никиты Кучерова, а в формате «5 на 4» отличился Кори Перри. Канадский ветеран подправил бросок Михаила Сергачева и забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Несмотря на эффективность впереди, хозяева часто ошибались в обороне. «Эдмонтон» несколько раз убегал в контратаки, и одна из них закончилась голом Зака Хаймана. В середине третьего периода, после того как Макдэвид забросил 28-ю шайбу в сезоне, интрига окончательно вернулась. Гости неплохо давили в концовке, а уже при пустых воротах мощный выстрел Драйзайтля угодил в штангу. Тем не менее, сравнять счет «Ойлерз» так и не смогли. Кучеров поставил точку в противостоянии и довольно буднично набрал два очка даже при своей не самой лучшей игре.
Уже в воскресенье утром по московскому времени «Тампа» примет участие в главном событии недели в НХЛ. В Нэшвилле состоится матч «Стадионной серии», который пройдет на стадионе для американского футбола, а команда Джона Купера сыграет против «Предаторз». Синоптики обещают температуру чуть выше ноля, так что теплолюбивым парням из Флориды будет непросто играть в необычных для себя условиях.
«Колорадо» после недавнего разгрома в Бостоне (1:5) сделал выводы и довольно уверенно разобрался с «Детройтом». Команде не смог помочь Нэйтан Маккиннон, который получил небольшое повреждение, но «Эвеланш» уже неоднократно демонстрировали в этом сезоне, что неплохо справляются даже без звездного канадца.
Валерий Ничушкин прервал безголевую серию из пяти игр и забросил 14-ю шайбу в нынешнем чемпионате. Российский нападающий мастерским движением убрал голкипера «Ред Уингз» Томаса Грайсса и сделал счет на табло 4:1. Всего в 35 матчах сезона на счету форварда 27 (14+13) очков.
Реабилитировался за поражение от «Аризоны» (1:3) и «Даллас», который сегодня не без труда обыграл в домашнем матче «Виннипег». Команде дважды приходилось отыгрываться, а в середине третьего периода форвард «Старз» Денис Гурьянов восстановил равновесие.
Россиянин прервал безголевую и набрал 22 (7+15) очко в чемпионате. Пока дела у Дениса складываются неудачно и один из лучших игроков «Далласа» в 2020 году по-прежнему не может найти свою игру. В последнее время Гурьянов выходит в звене с Тайлером Сегиным и Джейми Бенном. В эпизоде с голом отличилась их вся тройка.
«Наша химия остается на хорошем уровне. Мы по-прежнему стараемся показывать жесткую игру и всеми силами пытаемся помочь команде добиться победы. Для нас это самое главное. Тайлер — отличный хоккеист, и мне нравится играть с ним. У нас получается классное взаимодействие. Он играет в хороший хоккей. А Джейми — наш капитан, который всегда готов заступиться за партнеров», — комментировал Гурьянов игру звена. В овертайме именно Сегин принес команде победу.
Андрей Жданюк