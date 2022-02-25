Овечкин украл «сухарь» у Шестеркина. Но гол капитана не спас «Вашингтон»
Панарин ушел в тень, но сегодня «Рейнджерс» вытащили его партнеры.
Панарин ушел в тень, но сегодня «Рейнджерс» вытащили его партнеры.
Матч «Вашингтона» и «Рейнджерс» — настоящая русская классика НХЛ и встреча двух самых популярных в России заокеанских команд. Илья Самсонов, оставшийся после травмы Витека Ванечека безальтернативным основным вратарем, против претендента на «Везину» Игоря Шестеркина. Александр Овечкин против Артемия Панарина.
В феврале капитан «Кэпиталз» забросил только две шайбы в пяти матчах. Сегодня Александр улучшил статистику и приблизился к великому Яромиру Ягру в снайперской гонке до четырех голов. 62 секунды отделили Шестеркина от заслуженного «сухаря» — но пропущенная шайба не обесценила вклад в командный успех.
Перед важным матчем с конкурентом по Столичному дивизиону «Вашингтон» получил недельную паузу. Приятной новостью для болельщиков «Кэпиталз» стало возвращение Ти Джея Оши, который в этом сезоне вышел на лед только в 18 играх. «Рейнджерс» после тяжелой победы над «Оттавой» (2:1) отдыхали четыре дня. Видимо, сохранить лучший игровой тонус удалось ньюйоркцам. Противоречивая статистика по броскам (11−7 в пользу «Вашингтона») не отражает реального положения дел. Команда Жерара Галлана атаковала опаснее и создала больше моментов у ворот Самсонова. С одним из бросков Илья не справился. Мика Зибанежад щелчком в касание запустил шайбу низом, но вратарь не успел во время опуститься на колени и сыграть щитками или клюшкой.
Второй период «Вашингтон» начал в большинстве. Удаление Строума казалось отличной возможностью сравнять счет. Тем более с возвращением Оши у Питера Лавиолетта добавилось опций в формате «пять на четыре». Впрочем, долго разыгрывать шайбу не получилось — скоро в штрафной бокс отправился Овечкин, уравнявший составы. Со второго отрезка у Игоря Шестеркина прибавилось работы. К воротам прорывался Гарнет Хэтэуэй — россиянин с легкостью остановил форварда «Кэпс». С дальней дистанции бросал Дмитрий Орлов, опасно вылезал на ворота Евгений Кузнецов.
Большинство «Вашингтона» — головная боль Лавиолетта перед плей-офф. «Кэпиталз» реализуют только 16 процентов попыток. Этот показатель хуже, чем у «Оттавы», «Нью-Джерси» и «Баффало». Причем подбор исполнителей у «Кэпиталз» намного ярче. Сегодня Овечкин и компания не использовали четыре удаления «Рейнджерс». Мало того, что моментов у ворот Шестеркина почти не возникало, так еще и «Кэпиталз» позволяли соперникам убегать в лихие контратаки. Ньюйоркцы во втором отрезке продолжили идти по графику «один гол за период». На 39-й минуте отличился Алекс Лафренье, подставивший клюшку под бросок Райана Линдгрена.
На спасение у «Вашингтона» оставался целый период, но Крис Крайдер и Барклай Гудроу окончательно похоронили надежды «Кэпиталз» на камбэк. Немалая заслуга в этом и у Игоря Шестеркина. Крутые спасения голкипера публика «Мэдисон Сквер Гарден» встречала захватывающим дух скандированием «Игорь, Игорь!». Четвертый «сухарь» в сезоне у голкипера украл Александр Овечкин. За 62 секунды до сирены форварда «Кэпиталз» оставили одного перед воротами — и Ови не промахнулся. Справедливости ради, как минимум один гол «Вашингтон» сегодня заслужил.
Ну и как Овечкин мог уйти без гола в знаменательный для себя день? Капитан «Вашингтона» достиг исторического рубежа и провел 1248-й матч в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Впереди только защитник Сергей Гончар (1301) и нападающий Алексей Ковалев (1316). Впрочем, для «Кэпиталз» шайба Александра — слабое утешение. «Столичные» почти в два раза перебросали соперника (37:21), но отдали важные два очка конкуренту по дивизиону. И если Овечкин с Кузнецовым (у Евгения — ассист) действовали эффективнее Артемия Панарина, который сегодня ушел в тень, то Шестеркин вчистую переиграл Самсонова и стремительно движется к первой «Везине» в карьере.
Михаил Скрыль