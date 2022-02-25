Овечкин украл «сухарь» у Шестеркина. Но гол капитана не спас «Вашингтон»

Матч «Вашингтона» и «Рейнджерс» — настоящая русская классика НХЛ и встреча двух самых популярных в России заокеанских команд. Илья Самсонов, оставшийся после травмы Витека Ванечека безальтернативным основным вратарем, против претендента на «Везину» Игоря Шестеркина. Александр Овечкин против Артемия Панарина.

Читайте также Хара вышел на первое место по количеству матчей в НХЛ среди защитников

В феврале капитан «Кэпиталз» забросил только две шайбы в пяти матчах. Сегодня Александр улучшил статистику и приблизился к великому Яромиру Ягру в снайперской гонке до четырех голов. 62 секунды отделили Шестеркина от заслуженного «сухаря» — но пропущенная шайба не обесценила вклад в командный успех.

Перед важным матчем с конкурентом по Столичному дивизиону «Вашингтон» получил недельную паузу. Приятной новостью для болельщиков «Кэпиталз» стало возвращение Ти Джея Оши, который в этом сезоне вышел на лед только в 18 играх. «Рейнджерс» после тяжелой победы над «Оттавой» (2:1) отдыхали четыре дня. Видимо, сохранить лучший игровой тонус удалось ньюйоркцам. Противоречивая статистика по броскам (11−7 в пользу «Вашингтона») не отражает реального положения дел. Команда Жерара Галлана атаковала опаснее и создала больше моментов у ворот Самсонова. С одним из бросков Илья не справился. Мика Зибанежад щелчком в касание запустил шайбу низом, но вратарь не успел во время опуститься на колени и сыграть щитками или клюшкой.

Второй период «Вашингтон» начал в большинстве. Удаление Строума казалось отличной возможностью сравнять счет. Тем более с возвращением Оши у Питера Лавиолетта добавилось опций в формате «пять на четыре». Впрочем, долго разыгрывать шайбу не получилось — скоро в штрафной бокс отправился Овечкин, уравнявший составы. Со второго отрезка у Игоря Шестеркина прибавилось работы. К воротам прорывался Гарнет Хэтэуэй — россиянин с легкостью остановил форварда «Кэпс». С дальней дистанции бросал Дмитрий Орлов, опасно вылезал на ворота Евгений Кузнецов.

Большинство «Вашингтона» — головная боль Лавиолетта перед плей-офф. «Кэпиталз» реализуют только 16 процентов попыток. Этот показатель хуже, чем у «Оттавы», «Нью-Джерси» и «Баффало». Причем подбор исполнителей у «Кэпиталз» намного ярче. Сегодня Овечкин и компания не использовали четыре удаления «Рейнджерс». Мало того, что моментов у ворот Шестеркина почти не возникало, так еще и «Кэпиталз» позволяли соперникам убегать в лихие контратаки. Ньюйоркцы во втором отрезке продолжили идти по графику «один гол за период». На 39-й минуте отличился Алекс Лафренье, подставивший клюшку под бросок Райана Линдгрена.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mmrs-DiWVgY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На спасение у «Вашингтона» оставался целый период, но Крис Крайдер и Барклай Гудроу окончательно похоронили надежды «Кэпиталз» на камбэк. Немалая заслуга в этом и у Игоря Шестеркина. Крутые спасения голкипера публика «Мэдисон Сквер Гарден» встречала захватывающим дух скандированием «Игорь, Игорь!». Четвертый «сухарь» в сезоне у голкипера украл Александр Овечкин. За 62 секунды до сирены форварда «Кэпиталз» оставили одного перед воротами — и Ови не промахнулся. Справедливости ради, как минимум один гол «Вашингтон» сегодня заслужил.

Ну и как Овечкин мог уйти без гола в знаменательный для себя день? Капитан «Вашингтона» достиг исторического рубежа и провел 1248-й матч в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Впереди только защитник Сергей Гончар (1301) и нападающий Алексей Ковалев (1316). Впрочем, для «Кэпиталз» шайба Александра — слабое утешение. «Столичные» почти в два раза перебросали соперника (37:21), но отдали важные два очка конкуренту по дивизиону. И если Овечкин с Кузнецовым (у Евгения — ассист) действовали эффективнее Артемия Панарина, который сегодня ушел в тень, то Шестеркин вчистую переиграл Самсонова и стремительно движется к первой «Везине» в карьере.