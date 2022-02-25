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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Больше никакой войны». Александр Овечкин сделал заявление о событиях на Украине

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на военный конфликт между Россией и Украиной.

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"Это тяжёлая ситуация. У меня в России находится семья, и это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и всё будет хорошо.

Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете.

Путин? Он мой президент. Но, как я сказал, я не часть политики. Я спортсмен, и как я уже сказал, я надеюсь, что скоро всё закончится. Сейчас тяжёлая ситуация для обеих сторон и всего мира. Я надеюсь, что всё закончится. Я не контролирую эту ситуацию", — приводит слова Овечкина The Athletic.

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