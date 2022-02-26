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15:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов россиян

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли бывший чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в Twitter призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить действие контрактов российских игроков.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В нынешнем сезоне соглашения с клубами НХЛ имеют 43 отечественных спортсмена.

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«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов всех российских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт. Еще хочу сказать, что мне очень жаль тех российских спортсменов, которые осуждают В. Путина и российскую агрессию на Украине. Однако в настоящий момент я считаю необходимостью и их исключение», — написал Гашек в социальной сети.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.


В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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