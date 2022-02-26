Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов россиян

«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов всех российских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт. Еще хочу сказать, что мне очень жаль тех российских спортсменов, которые осуждают В. Путина и российскую агрессию на Украине. Однако в настоящий момент я считаю необходимостью и их исключение», — написал Гашек в социальной сети.