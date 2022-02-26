«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», Кузнецов отметился голевой передачей

Отметим, что первая шайба в ворота голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова влетела уже на 11-й секунде первого периода.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин провел 1249-й матч в НХЛ за карьеру.

Таким образом, он обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.