«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», Кузнецов отметился голевой передачей
«Филадельфия» переиграла «Вшингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Вашингтон
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«Филадельфия» переиграла «Вшингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Летчики» взяли верх со счетом 2:1.
Отметим, что первая шайба в ворота голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова влетела уже на 11-й секунде первого периода.
В составе «Вашингтона» нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
Капитан «Столичных» Александр Овечкин провел 1249-й матч в НХЛ за карьеру.
Таким образом, он обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.