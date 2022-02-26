Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
Рейнджерс
00
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
Монреаль
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
Вашингтон
21
Хоккей. НХЛ
20:30
Флорида
Эдмонтон
34
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
27.02
Детройт
Торонто
Хоккей. НХЛ
27.02
Вегас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
27.02
Калгари
Миннесота
Хоккей. НХЛ
27.02
Сан-Хосе
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.02
Лос-Анджелес
Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
23:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», Кузнецов отметился голевой передачей

«Филадельфия» переиграла «Вшингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 21, 26.02.2022, 20:30

Филадельфия2Вашингтон1

«Летчики» взяли верх со счетом 2:1.

Отметим, что первая шайба в ворота голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова влетела уже на 11-й секунде первого периода.

В составе «Вашингтона» нападающий Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин провел 1249-й матч в НХЛ за карьеру.

Таким образом, он обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь