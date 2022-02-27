Овечкин напоминает тень самого себя, его команда проиграла аутсайдеру. У главной русской звезды НХЛ новый кризис

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 21, 26.02.2022, 20:30 Филадельфия 2 Вашингтон 1

Как правило, Александр Овечкин привлекает внимание хоккейного мира за счет снайперских рекордов, зубодробительных силовых приемов или уникальных достижений. Но из-за событий, которые прямо сейчас происходят на Украине, к Овечкину был особый интерес: было крайне любопытно, как создатель движения Putin Team и многолетний последователь Владимира Путина прокомментирует сложившуюся ситуацию.

«Пожалуйста, никакой больше войны. Сложная ситуация. Вся моя семья в России, и некоторые моменты меня пугают. Но мы ничего не можем с этим поделать. Просто надеемся, что все скоро закончится и все будет хорошо. Пожалуйста, никаких больше войн. Не важно, кто воюет: Россия, Украина или другие страны — мы живем в мире, который должен жить в мире, став прекрасным для всех миром. Путин — мой президент. Но, как я уже говорил, я вне политики. Я просто спортсмен. И очень надеюсь, что все это скоро закончится. Но не могу ни на что повлиять», — сказал Овечкин.

Что касается других причин, благодаря которым Ови может привлекать внимание к своей персоне, то с ними дела обстоят гораздо хуже. В последних 9 матчах Александр Великий набрал всего 5 результативных баллов и отпустил своих конкурентов в списках лучших снайперов и бомбардиров далеко вперед.

Череда неудач нашего соотечественника продолжилась и в матче против «Филадельфии». В первой же смене, когда на льду находился Александр Великий, хозяевам удалось открыть счет — уже на 11-й секунде Клод Жиру неотразимо бросил с ползоны и не оставил шансов Илье Самсонову.

Холодный душ в виде пропущенной шайбы на первых секундах встречи не разбудил «Кэпиталз»: «Летчики» продолжали наседать, а защитники «Столичных» делали из собственного пятака настоящий проходной двор. Как итог — доминирование команды Майка Йео и преимущество по броскам 9−3 к середине первого периода.

У игроков «Вашингтона» будто бы были гири на ногах, поэтому до определенного момента не могло быть и речи о перехватывании инициативы. Прекрасный шанс для возвращения в игру парни Лавиолетта получили в конце первой двадцатиминутки: Зак Макьюэн отправился на скамейку штрафников и подарил сопернику шанс реализовать лишнего. Для любой команды это событие стало бы настоящим подарком судьбы, но только не для «Вашингтона», который по реализации большинства занимает скромное 28-е место в НХЛ. И весьма предсказуемо гости откатали 2 минуты преимущества вхолостую. А уже в следующей после выхода на лед пятого полевого игрока атаке «Филадельфия» увеличила отрыв в счете: Кэм Аткинсон в ближнем бою переиграл кипера «Вашингтона».

У Овечкина не было ни единой возможности для взятия ворот, поэтому единственное, чем запомнился капитан «Столичных» — множеством силовых приемов и агрессивной игрой.

Во втором периоде создалось впечатление, что у Ови и компании по-прежнему нет ни единого шанса на возвращение в игру: «Флайерз» продолжили давить и действовали очень активно. Но ближе к экватору встречи гостям все-таки удалось размочить счет — постарался Оши, отправивший шайбу с ближнего пятака точно над плечом Картера Харта.

Как бы это ни было парадоксально, в третьем периоде парни в белой форме выглядели куда активнее и быстрее, чем в стартовой двадцатиминутке. Мотивированные игроки «Вашингтона» быстро перехватили инициативу и заставили соперника провести почти половину периода в своей зоне. Но к изменениям на табло это не привело: из раза в раз «Столичным» чего-то не хватало, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм. В итоге, 1:2 — поражение от одного из аутсайдеров сезона.