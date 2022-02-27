«Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17 голами

Примечательно, что на 48-й минуте российский нападающий Илья Михеев забросил очередную шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин — Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.
За гостей также забивали Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (покер), Ондржей Каше и Остон Мэттьюс. У хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.
В параллельном матче в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1. За победителей дублем отметился Арттури Лехконен. У хозяев гол на счету Колина Уайта.