«Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17 голами

Примечательно, что на 48-й минуте российский нападающий Илья Михеев забросил очередную шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин — Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.