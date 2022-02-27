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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» одолел «Детройт» в матче с 17 голами

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 10:7.

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Источник: AFP 2022

Примечательно, что на 48-й минуте российский нападающий Илья Михеев забросил очередную шайбу для своей команды. Этот гол стал девятым для него в нынешнем розыгрыше НХЛ. Примечательно, что ему ассистировал другой россиянин — Илья Любушкин. Также пас отдал Александр Керфут.

За гостей также забивали Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (покер), Ондржей Каше и Остон Мэттьюс. У хозяев заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1. За победителей дублем отметился Арттури Лехконен. У хозяев гол на счету Колина Уайта.

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