Кучеров забивает и на открытом воздухе! Русский форвард обладателей Кубка Стэнли помог одержать историческую победу
«Тампа» первый раз сыграла в хоккей без крыши.
«Тампа» первый раз сыграла в хоккей без крыши.
Матч «Стадионной серии» против «Нэшвилла» на «Ниссан Стэдиуме» в присутствии 68-тысячной аудитории был дебютной игрой на открытом воздухе для действующих чемпионов. «Молнии» стали 27-м клубом лиги, которому довелось сыграть на огромном стадионе без крыши, и в этом историческом для себя матче «Тампа» смогла одержать очень важную для себя победу.
«Мы рады были сыграть на открытом воздухе. Все это похоже на поток воспоминаний из детства. Это здорово, это возвращает в те времена, когда мы были детьми и гоняли шайбу во дворе», — сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. И в самом деле, «Тампа» — один из лидеров НХЛ. Клуб два сезона подряд выигрывал Кубок Стэнли, но до сих пор не имел возможности предстать перед аудиторией в 60−70 тысяч и таком грандиозном событии, каким является «хоккей без крыши».
Одну из главных ролей в этой встрече сыграл российский форвард «Молний» Никита Кучеров. На старте второго периода россиянин помог своему партнеру Брэйдену Пойнту открыть счет, и этот гол заслужил особого внимания американских телевизионщиков. Кучеров в большинстве откинул шайбу от борта под бросок, но она подскочила, и Пойнту пришлось бросать по этой «лягушке». С задачей он справился блестяще, не дав возможности голкиперу «Хищников» Юусе Саросу выручить свою команду.
Шесть минут спустя Кучеров забил сам. Это тоже был розыгрыш большинства, и россиянина вывели на бросок из правого круга вбрасывания, освободив Никите пространство. Кистевой выстрел получился и точным, и эффектным, придав «Тампе» необходимую уверенность и энергетический импульс.
В середине третьего периода у южан слово взял капитан команды Стивен Стэмкос, и его гол оказался победным. После этого многие болельщики направились к выходу и не увидели шайбу Филипа Форсберга, который возродил интригу буквально минуту спустя.
«Для команды это большое событие. У каждого есть семья, есть друзья, которые смотрят телевизор дома. В таких случаях надо просто идти на лед и получать удовольствие. Это просто еще один хоккейный матч, в котором надо было работать изо всех сил», — сказал нападающий Кори Перри, который был одним из шести хоккеистов «Тампы», которые раньше принимали участие в матчах на открытом воздухе.
Максим Замятин