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Он уделал Овечкина и Капризова, затмив самый звездный дуэт Америки! В 2022-м Свечников — лучший русский в НХЛ

Андрей нарисовал два шикарных паса и выбил 50 очков.

Каролина
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Источник: Reuters

Долгое время нынешний сезон Национальной хоккейной лиги представлял собой противостояние Александра Овечкина с самым звездным дуэтом хоккейной Америки — Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Русский ветеран поражал фанатов и журналистов, что в отдельные моменты умудрялся обходить канадско-немецкую парочку в списках лучших бомбардиров и снайперов, но в итоге Ови вполне ожидаемо выдохся и пропустил конкурентов вперед.

Бороться с Макдэвидом и Драйзайтлем на дистанции в последних сезонах вообще очень сложно, а вот затмить их в одном отдельно взятом матча вполне реально. Этой возможностью, в воскресенье воспользовался 21-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В домашнем для своей команды матче российский талант помог «Харрикейнз» сделать результат уже к 17-й минуте первого периода.

Для начала Свечников удивил в равных составах. Казалось, что после шикарной передачи американского защитника Джэйлена Чэтфилда он будет пытаться сам прошить голкипера Майка Смита, но россиянин предпочел изящную скидку на финна Теуво Терявяйнена. Настоящая красота!

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А через 5 минут Свечников и Терявяйнен помогли отличиться Себастьяну Ахо. Завершать этот длинный розыгрыш большинства могли и Андрей и Теуво, но оба в очередной раз дали понять, что обладают высоким хоккейным IQ и довели шайбу до партнера, который находился в наиболее комфортной позиции.

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В итоге, «Каролине» хватило двух голов для победы — «Эдмонтон» ответил лишь одной заброшенной шайбой, в которой ни Макдэвид, ни Драйзайтль не приняли никакого участия. Свечников же снова доказал, что в 2022-м его можно смело рассматривать в качестве одной из главных русских звезд НХЛ. Андрей добрался до отметки в 50 набранных очков (личный рекорд — 61 результативный балл за регулярку), не зря главный тренер «Ураганов» Род Бринд’Амор на днях раздавал ему комплименты:

«Это забавно. До этого были отрезки, когда Андрей так же упорно работал и создавал моменты, но шайба не шла в ворота. А теперь все осталось по-прежнему, но зато удача повернулась к нему лицом. Вообще за последние год-полтора мы видим, как он возмужал, стал опытнее и мудрее. Не хочу сказать, что он старый, потому что это не так, но он уже немало поиграл в этой лиге и окончательно понял, что тут к чему».

А еще Свечников стал лучшим российским бомбардиром сильнейший лиги планеты в календарном году. Да-да, на отрезке с 1 января 2022 года он прямо сейчас уделывает и Кирилла Капризова, и Евгения Малкина, и Артемия Панарина, и, естественно, забуксовавшего Овечкина.

Кстати, пример Андрея вдохновил его старшего брата Евгения, выступающего за «Виннипег». В игре с «Аризоной» он забил сам и нарисовал крутейший голевой ассист.

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