Как же хорош Малкин! Русская легенда набирает очки уже шесть матчей подряд

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин долго восстанавливался после операции и пропустил первые три месяца сезона: впервые ветеран вышел на лед только в этом году. И опасения, что Малкин уже не выйдет на свой привычный звездный уровень, не оправдались. В 19 сыгранных матчах Евгений лишь трижды уходил со льда без набранных очков.

Сегодня российский форвард стал первой звездой матча с «Коламбусом», набрав 2 (1+1) очка и продлив свою результативную серию до шести матчей.

В результативной передаче большой заслуги Малкина нет — он просто вбросил шайбу в зону, а вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс откровенно зевнул бросок Руведела.

Гол же Малкина в большинстве оказался не только важным («Пингвинз» сравняли счет в середине третьего периода), но и очень красивым — голевую перепасовку начал сам Евгений, а Кросби, Гюнтцель и Раст тремя быстрыми передачами вывели Малкина на совершенно пустой угол.

Несмотря на удачную игру Малкина, не все последние игры «Питтсбурга» были удачными. С 18 по 25 февраля «Пингвинз» проиграли подряд «Торонто», «Каролине» и «Нью-Джерси», причем все три раза — в основное время. Все начало налаживаться в домашней игре с «Рейнджерс» субботним вечером (по московскому времени). Единственную шайбу в ворота Шестеркина тогда забросил как раз Малкин, а Тристан Джерри шикарно отыграл в воротах, отразив все 27 бросков соперника.