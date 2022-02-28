Как же хорош Малкин! Русская легенда набирает очки уже шесть матчей подряд
Евгений — первая звезда матча в Коламбусе.
Евгений — первая звезда матча в Коламбусе.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин долго восстанавливался после операции и пропустил первые три месяца сезона: впервые ветеран вышел на лед только в этом году. И опасения, что Малкин уже не выйдет на свой привычный звездный уровень, не оправдались. В 19 сыгранных матчах Евгений лишь трижды уходил со льда без набранных очков.
В результативной передаче большой заслуги Малкина нет — он просто вбросил шайбу в зону, а вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс откровенно зевнул бросок Руведела.
Гол же Малкина в большинстве оказался не только важным («Пингвинз» сравняли счет в середине третьего периода), но и очень красивым — голевую перепасовку начал сам Евгений, а Кросби, Гюнтцель и Раст тремя быстрыми передачами вывели Малкина на совершенно пустой угол.
Несмотря на удачную игру Малкина, не все последние игры «Питтсбурга» были удачными. С 18 по 25 февраля «Пингвинз» проиграли подряд «Торонто», «Каролине» и «Нью-Джерси», причем все три раза — в основное время. Все начало налаживаться в домашней игре с «Рейнджерс» субботним вечером (по московскому времени). Единственную шайбу в ворота Шестеркина тогда забросил как раз Малкин, а Тристан Джерри шикарно отыграл в воротах, отразив все 27 бросков соперника.
Сегодня отличную игру провел уже бэкап Джерри Кэйси Десмит, отразивший 32 броска из 34. А победу «Питтсбургу» в итоге принес Сидни Кросби, которого оставили совсем одного на пятаке. Мерзликинс был в бешенстве — ему казалось, что не обошлось без атаки на вратаря. Но арбитры гол засчитали, а «Коламбус» лишился важных очков — о плей-офф теперь можно только мечтать.