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21:13 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Агент Мильштейн попросил обеспечить безопасность российским игрокам в НХЛ

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн намерен добиться дополнительной безопасности российским хоккеистам в Северной Америке. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Даррен Дрегер после разговора с Мильштейном.

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Источник: AP 2022

Агент сообщил, что его клиентам поступают угрозы — как лично, так и в социальных сетях.

В связи с этим представитель хоккеистов просит обеспечить дополнительную безопасность для своих игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и других североамериканских лигах.

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Уроженец Киева Мильштейн представляет интересы многих российских игроков в НХЛ. Среди его клиентов Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Задоров (»Калгари Флеймз«), Илья Михеев (»Торонто Мейпл Лифс«), Иван Барбашев (»Сент-Луис Блюз«), Владислав Наместников (»Детройт Ред Уингз«), Владислав Гавриков (»Коламбус Блю Джекетс").

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