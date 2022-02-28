Агент Мильштейн попросил обеспечить безопасность российским игрокам в НХЛ

Агент сообщил, что его клиентам поступают угрозы — как лично, так и в социальных сетях.
В связи с этим представитель хоккеистов просит обеспечить дополнительную безопасность для своих игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и других североамериканских лигах.
Уроженец Киева Мильштейн представляет интересы многих российских игроков в НХЛ. Среди его клиентов Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Задоров (»Калгари Флеймз«), Илья Михеев (»Торонто Мейпл Лифс«), Иван Барбашев (»Сент-Луис Блюз«), Владислав Наместников (»Детройт Ред Уингз«), Владислав Гавриков (»Коламбус Блю Джекетс").