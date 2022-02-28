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28 февраля, источник: Спорт РИА Новости

НХЛ приостановила отношения с российскими деловыми партнерами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги и приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте НХЛ.

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Источник: AFP 2022

«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России на Украину и призывает к скорому мирному урегулированию. Мы приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайта. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ. Решения вступают в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лига беспокоится о благополучии выступающих в лиге российских игроков и их семей, которые находятся в чрезвычайно сложном положении в текущей ситуации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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