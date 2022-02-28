НХЛ приостановила отношения с российскими деловыми партнерами

«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России на Украину и призывает к скорому мирному урегулированию. Мы приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайта. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ. Решения вступают в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лига беспокоится о благополучии выступающих в лиге российских игроков и их семей, которые находятся в чрезвычайно сложном положении в текущей ситуации.