НХЛ приостановила отношения с российскими деловыми партнерами

«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России на Украину и призывает к скорому мирному урегулированию. Мы приостанавливаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных сетей и сайта. Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ. Решения вступают в силу немедленно», — говорится в заявлении.
Отмечается, что лига беспокоится о благополучии выступающих в лиге российских игроков и их семей, которые находятся в чрезвычайно сложном положении в текущей ситуации.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.