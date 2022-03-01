Овечкин разнес клюшку в щепки! Капитан «Вашингтона» провалил еще один матч
Неудачная полоса «Кэпиталз».
Неудачная полоса «Кэпиталз».
Вторая половина февраля — точно не самое удачное время для «Вашингтона». Мало того, что команда Питера Лавиолетта уступила четырежды в последних шести матчах и сейчас вынуждена довольствоваться только восьмым местом на «Востоке». Так еще и ударная связка Кузнецов — Овечкин если не угодила в яму, то как минимум словила неприятную предвесеннюю хандру.
Вот и сегодня в матче с разыгравшимся и дико результативным «Торонто» русская парочка вместе с Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым не смогла помочь «Кэпиталз» прервать серию поражений, которая длится уже три матча.
Кузнецов отметился в протоколе лишь двумя удалениями — причем второе пошло в плюс и обернулось для «Столичных» голом в меньшинстве от Тома Уилсона. Самсонов получил от «Мэйпл Лифс» трешку за 20 минут и после первого перерыва уступил место в рамке Витеку Ванечеку. А капитан «Вашингтона», несмотря на голевой пас в большинстве, и вовсе закончил встречу с показателем полезности «-4». И это после того, как он провалился в матче с «Филадельфией».
Например, в моменте с первым голом Овечкин вместе с Кузнецовым недоглядели за накатившим на пятак Майклом Бантингом.
А в эпизоде с третьей шайбой великий снайпер, несмотря на все старания, так и не сумел заблокировать на своем пятаке клюшку Джастина Холла. Впрочем, здесь претензии нужно предъявлять защитникам и центральному нападающему, а также Самсонову, не сумевшему прижать шайбу с нескольких попыток.
По-настоящему провалился Овечкин, лишь когда «Торонто» за 3 минуты до сирены при счете 3:3 забросил победную шайбу. В этом микроматче именно Александр должен был держать здорово откликнувшегося на пас Холла шведа Расмуса Сандина.
И лучше всего описывает нынешнюю форму россиянина видео, на котором он в щепки ломает клюшку после финальной сирены.
На первый взгляд, 3 (2+1) очка в последних шести матчах — вполне достойный результат, учитывая текущее состояние «Вашингтона». Тем более глупо было ждать, что главный преследователь Гретцки проведет весь чемпионат так же лихо, задорно и результативно, как старт и первую половину регулярки. Но прямо сейчас Овечкин выглядит абсолютно разобранным. И без его помощи аморфные «Кэпиталз» вряд ли сумеют переломить ситуацию. Какой уж тут рекорд Ягра (766), когда его команда начала заваливаться в штопор?
Иван Богун