Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Бостон
07
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Торонто
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси
Ванкувер
72
Хоккей. НХЛ
2.03
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
2.03
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин разнес клюшку в щепки! Капитан «Вашингтона» провалил еще один матч

Неудачная полоса «Кэпиталз».

Вашингтон
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Вторая половина февраля — точно не самое удачное время для «Вашингтона». Мало того, что команда Питера Лавиолетта уступила четырежды в последних шести матчах и сейчас вынуждена довольствоваться только восьмым местом на «Востоке». Так еще и ударная связка Кузнецов — Овечкин если не угодила в яму, то как минимум словила неприятную предвесеннюю хандру.

Вот и сегодня в матче с разыгравшимся и дико результативным «Торонто» русская парочка вместе с Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым не смогла помочь «Кэпиталз» прервать серию поражений, которая длится уже три матча.

Кузнецов отметился в протоколе лишь двумя удалениями — причем второе пошло в плюс и обернулось для «Столичных» голом в меньшинстве от Тома Уилсона. Самсонов получил от «Мэйпл Лифс» трешку за 20 минут и после первого перерыва уступил место в рамке Витеку Ванечеку. А капитан «Вашингтона», несмотря на голевой пас в большинстве, и вовсе закончил встречу с показателем полезности «-4». И это после того, как он провалился в матче с «Филадельфией».

Например, в моменте с первым голом Овечкин вместе с Кузнецовым недоглядели за накатившим на пятак Майклом Бантингом.

А в эпизоде с третьей шайбой великий снайпер, несмотря на все старания, так и не сумел заблокировать на своем пятаке клюшку Джастина Холла. Впрочем, здесь претензии нужно предъявлять защитникам и центральному нападающему, а также Самсонову, не сумевшему прижать шайбу с нескольких попыток.

Во время загрузки произошла ошибка.

По-настоящему провалился Овечкин, лишь когда «Торонто» за 3 минуты до сирены при счете 3:3 забросил победную шайбу. В этом микроматче именно Александр должен был держать здорово откликнувшегося на пас Холла шведа Расмуса Сандина.

И лучше всего описывает нынешнюю форму россиянина видео, на котором он в щепки ломает клюшку после финальной сирены.

Во время загрузки произошла ошибка.

На первый взгляд, 3 (2+1) очка в последних шести матчах — вполне достойный результат, учитывая текущее состояние «Вашингтона». Тем более глупо было ждать, что главный преследователь Гретцки проведет весь чемпионат так же лихо, задорно и результативно, как старт и первую половину регулярки. Но прямо сейчас Овечкин выглядит абсолютно разобранным. И без его помощи аморфные «Кэпиталз» вряд ли сумеют переломить ситуацию. Какой уж тут рекорд Ягра (766), когда его команда начала заваливаться в штопор?

Иван Богун

Вашингтон
3:5
1:3, 1:0, 1:2
Торонто
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь