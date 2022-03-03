Гениальная игра Панарина! Набрал три очка и перевернул матч для «Рейнджерс»
Иван Барбашев отметился очередным голом.
Иван Барбашев отметился очередным голом.
«Сент-Луис» после паузы в чемпионате набрал неплохой ход. «Блюзмены» выиграли шесть из последних восьми матчей и закрепились на второй строчке Центрального дивизиона. Крейг Беруби ставит не самый симпатичный, но приносящий результат хоккей, который поможет команде дольше остаться в борьбе за Кубок Стэнли. Немалая заслуга в успехе «Сент-Луиса» принадлежит русской банде: Тарасенко, Бучневичу и Барбашеву. Еще до олимпийской паузы главный тренер объединял их в одну тройку, но в последнее время Владимир и Павел играют вместе с Робертом Томасом. Российские нападающие стабильно набирают очки и входят в топ-5 по результативности в команде. Правда, против «Рейнджерс» звено Томаса ушло в тень, а единственный гол Барбашева не помог «Музыкантам» разжиться очками.
Затмил русское трио «Блюз» Артемий Панарин, поучаствовавший во всех важных шайбах ньюйоркцев. Два первых периода складывались для команды Жерара Галлана оптимистично. На 9-й минуте Алексис Лафренье — мишень для критики фанатов «Рейнджерс» и поклонников НХЛ — удачно приехал на пятак и подкараулил отскок от вратаря. В последних матчах первый номер драфта-2020 радует голами, но высокие ожидания нападающий по-прежнему не оправдывает. Все шло по сценарию хозяев и во втором периоде. Казалось, что гол Райана Строума, которому ассистировал Панарин, только воодушевит «Рейнджерс» и деморализует «Сент-Луис», форварды которого раз за разом упирались в блестящего Игоря Шестеркина.
Но Шестеркин дрогнул — и пропустил трижды за последние 150 секунд второго отрезка. О`Райлли, Барбашев и Перрон перевернули матч для «Блюз». На льду творилось нечто невообразимое. «Сент-Луис» забил три гола с трех бросков. Для Ивана это уже 17-я шайба в сезоне. Двусторонний форвард проводит феноменальный чемпионат — к своим привычным активным действиям по обе стороны площадки он добавил голы и передачи, раскрыв солидный атакующий потенциал.
Галлан отказался от замены Шестеркина перед третьим периодом. Впрочем, больших претензий к вратарю по пропущенным шайбам нет. Две лихие контратаки, когда партнеры забыли, что помимо чужих в хоккее есть еще и собственные ворота. И классный розыгрыш с коварной передачей из-за ворот. Игорь тренера не подвел: оставил мысли о кошмарном отрезке в раздевалке и выручил команду в нужные моменты.
«Рейнджерс» быстро отыгрались — помог первый гол в сезон защитника Патрика Немета. Далее напомнил о себе конкурент Александра Овечкина по снайперской гонке Крис Крайдер. Нападающий забросил 35-ю шайбу в регулярке, которая помогла не только увеличить отрыв от россиянина, но и повести в счете против «Сент-Луиса». За оставшееся время ньюйоркцы методично довели матч до победы. Точку в драматичной игре поставил Панарин. Только Вилле Хуссо убежал на скамейку, как хозяева перехватили шайбу и Артемий из средней зоны не промахнулся по пустым воротам.
«Рейнджерс» заставили болельщиков понервничать и позволили «Блюз» перевернуть матч за три минуты. Драма и интрига — это хорошо, но в плей-офф подобные трюки непозволительны. Однако команда Жерара Галлана показала, что способна выбираться из неприятных ситуаций и отыгрываться даже у цельного и прагматичного «Сент-Луиса». До плей-офф осталось немного времени, и такие матчи полезны перед вторым этапом чемпионата, особенно для развивающейся команды. «Рейнджерс» — на правильном пути, как бы сильно их результаты ни зависели от геройств Игоря Шестеркина.
Михаил Скрыль