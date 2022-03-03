Потрясающий Радулов отметил победным голом свой 500-й матч в НХЛ! От его шайб уже успели отвыкнуть
Но лишь три гола за сезон — этого слишком мало для игрока такого уровня.
Но лишь три гола за сезон — этого слишком мало для игрока такого уровня.
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в нынешнем сезоне не раз подвергался массированной критике. Статистика у Тасманского дьявола нынче неважная — лишь 3 гола в сезоне, а разговоры о том, что 47-му номеру техасцев пора возвращаться в Россию, звучали уже давно.
Тем не менее, Радулов не поник, и в матче против «Лос-Анджелеса» был признан лучшим в составе своей команды. Александр провел свою 500-ю встречу в НХЛ за карьеру и стал автором победного гола, который прервал его безголевую засуху из 10 матчей.
«Как будто вчера мне было 20, — сказал Радулов. — Время летит незаметно, но я все равно хотел играть, до сих пор люблю эту игру, так что это хорошо».
Кроме гола Александр дважды попадал под обстрел шайбами. В первом периоде в него пришелся выстрел защитника «Кингз» — шайба угодила в правую ногу и Радулов не без труда доковылял до скамейки запасных. Во втором периоде его «подстрелил» уже одноклубник, но и в этом россиянин смог продолжить матч.
Всего за матч он сделал 5 бросков в створ (7 попыток бросить), один раз попал в штангу — и все это за ничтожные для себя неполные 12 минут игрового времени.
«Радс — это лучшее, что я видел от него в нынешнем сезоне, — сказал тренер “Старз” Рик Боунесс. — Сегодня вечером у Радса были отличные ноги, он здорово двигался. Когда он так катается, он очень эффективный игрок».
Несмотря на худшие показатели в карьере, Радулова очень любят и уважают одноклубники.
Тем не менее, Радулов остается фаворитом в раздевалке «Звезд».
«Он лучший, — сказал нападающий “Старз” Люк Гленденинг. — Конечно, он интересный персонаж. Он сохраняет легкость, поддерживает парней. За ним весело наблюдать, он так усердно работает и так любит играть. Мне нравится видеть, как его терпение и труд вознаграждаются очками».
Защитник Райан Сутер знал Радулова как 20-летнего новичка в «Нэшвилле» в сезоне 2006/2007. По мнению Сутера, огонь в глазах Александра остался тем же, что и в молодости.
«Безумный, потрясающий, просто отличный парень, который любит игру. Он так увлечен этим, он любит забивать голы. Отличная энергетика, ничего плохого о нем сказать не могу. Играет правильно, блокирует удары, когда нужно. Радулов просто классный товарищ по команде. Потрясающий друг», — сказал Сутер.
Радулов проводит пятый сезон в «Далласе» и летом станет неограниченно свободным агентом.
«Я стараюсь не думать об этом. Пришло время беспокоиться о победах в хоккее, это сейчас для нас важнее», — пресек тему сам Александр.
Максим Замятин