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11:50 (мск), источник: Sport24

Потрясающий Радулов отметил победным голом свой 500-й матч в НХЛ! От его шайб уже успели отвыкнуть

Но лишь три гола за сезон — этого слишком мало для игрока такого уровня.

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Источник: Reuters

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в нынешнем сезоне не раз подвергался массированной критике. Статистика у Тасманского дьявола нынче неважная — лишь 3 гола в сезоне, а разговоры о том, что 47-му номеру техасцев пора возвращаться в Россию, звучали уже давно.

Тем не менее, Радулов не поник, и в матче против «Лос-Анджелеса» был признан лучшим в составе своей команды. Александр провел свою 500-ю встречу в НХЛ за карьеру и стал автором победного гола, который прервал его безголевую засуху из 10 матчей.

«Как будто вчера мне было 20, — сказал Радулов. — Время летит незаметно, но я все равно хотел играть, до сих пор люблю эту игру, так что это хорошо».

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Кроме гола Александр дважды попадал под обстрел шайбами. В первом периоде в него пришелся выстрел защитника «Кингз» — шайба угодила в правую ногу и Радулов не без труда доковылял до скамейки запасных. Во втором периоде его «подстрелил» уже одноклубник, но и в этом россиянин смог продолжить матч.

Всего за матч он сделал 5 бросков в створ (7 попыток бросить), один раз попал в штангу — и все это за ничтожные для себя неполные 12 минут игрового времени.

«Радс — это лучшее, что я видел от него в нынешнем сезоне, — сказал тренер “Старз” Рик Боунесс. — Сегодня вечером у Радса были отличные ноги, он здорово двигался. Когда он так катается, он очень эффективный игрок».

Несмотря на худшие показатели в карьере, Радулова очень любят и уважают одноклубники.

Тем не менее, Радулов остается фаворитом в раздевалке «Звезд».

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«Он лучший, — сказал нападающий “Старз” Люк Гленденинг. — Конечно, он интересный персонаж. Он сохраняет легкость, поддерживает парней. За ним весело наблюдать, он так усердно работает и так любит играть. Мне нравится видеть, как его терпение и труд вознаграждаются очками».

Защитник Райан Сутер знал Радулова как 20-летнего новичка в «Нэшвилле» в сезоне 2006/2007. По мнению Сутера, огонь в глазах Александра остался тем же, что и в молодости.

«Безумный, потрясающий, просто отличный парень, который любит игру. Он так увлечен этим, он любит забивать голы. Отличная энергетика, ничего плохого о нем сказать не могу. Играет правильно, блокирует удары, когда нужно. Радулов просто классный товарищ по команде. Потрясающий друг», — сказал Сутер.

Радулов проводит пятый сезон в «Далласе» и летом станет неограниченно свободным агентом.

«Я стараюсь не думать об этом. Пришло время беспокоиться о победах в хоккее, это сейчас для нас важнее», — пресек тему сам Александр.

Максим Замятин

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