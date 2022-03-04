Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Аризона
Колорадо
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
Бостон
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
Монреаль
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
Эдмонтон
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Айлендерс
Ванкувер
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Каролина
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Питтсбург
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Миннесота
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
30
Хоккей. КХЛ
3.03
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
3.03
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
3.03
Витязь
Барыс
Хоккей. КХЛ
3.03
Динамо М
Спартак
Хоккей. КХЛ
3.03
ЦСКА
Локомотив
41
Хоккей. КХЛ
3.03
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
Хоккей. КХЛ
3.03
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
3.03
Йокерит
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
3.03
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
3.03
Металлург
Йокерит
Хоккей. КХЛ
3.03
Металлург
Барыс
62
Хоккей. КХЛ
3.03
Трактор
Нефтехимик
21
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
05:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до трёх шайб

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

Наверх
Источник: Reuters

Идёт второй период, хозяева ведут — 3:0.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину. Таким образом, Александр сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до трёх шайб.

На счету россиянина теперь 763 заброшенные шайбы, у чешского нападающего — 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Таким образом, Овечкин набрал 66-е (33+33) очко в 54-й игре текущего регулярного чемпионата НХЛ и заработал коэффициент полезности «+9» при восьми минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1386 (763+623) результативных действий.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь