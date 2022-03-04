Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до трёх шайб

Идёт второй период, хозяева ведут — 3:0.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки заброшенной шайбой удалось отметиться 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину. Таким образом, Александр сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до трёх шайб.

На счету россиянина теперь 763 заброшенные шайбы, у чешского нападающего — 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.