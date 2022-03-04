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11:09 (мск), источник: Sport24

«Сухарь» Бобровского помог «Флориде» переиграть «Оттаву»

«Флорида Пантерз» победила «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Патрик Хернквист и Райан Ломберг. Голкипер Сергей Бобровский отразил все 18 бросков, оформив «сухарь».

Защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев отыграли 18:25 и 21:52 соответственно.

«Флорида» прервала серию из 3 поражений.

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