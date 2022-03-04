Капризов уложил на лед легендарного канадца и выдал изящный пас! Его «Миннесота» с трудом дожала «Филадельфию»
Не самый яркий матч Кирилла, зато долгожданная победа.
Не самый яркий матч Кирилла, зато долгожданная победа.
«Я думаю, что сейчас Кирилл в первую очередь думает о победе. Его не особо волнует его статистика или игровое время. Иногда я вижу, как другие ребята стараются побыстрее уйти со льда, чтобы он получил больше времени. И я это понимаю. Мы несколько раз говорили с ним об этом. Я принимаю решения, исходя из того, что может принести команде в настоящий момент больше пользы. И он меня понимает».
Эти слова главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон произнес в середине февраля, и сразу после них команда посыпалась. Сколько бы Капризов и его партнеры не думали о победе, выигрывать у них совсем не получалось — 6 поражений в 7 матчах. Помочь выбраться из кризиса «Уайльд» должна была встреча с «Филадельфией», одним из худших клубов нынешнего сезона.
Миссия по прерыванию черной серии «Дикарями» была успешно выполнена, правда, для этого им потребовалось приложить немало усилий — по ходу матча «Флайерз» вели со счетом 1:0, 2:1, 3:2 и 4:3. Вклад Капризова в победу своей команды на этот раз получился достаточно скромным, но запомниться российский форвард все равно успел. В первом периоде она нарисовал изящную передачу, на Матса Цукарелло, который переадресовал ее на дальнюю штангу Райану Хартману.
А за несколько минут до этого Кирилл не стал церемониться с легендарным канадцем (под 1000 матчей в НХЛ) Клодом Жиру, жестко уложив его на лед.
Вытаскивать матч для «Миннесоты» пришлось другим людям. В третьей двадцатминутке Мэттью Болди вылез на ворота «Летчиков» с правого края и переиграл Картера Харта.
А затем кипер «Флайерз» проспал дальний выстрел Йонаса Бродина.
Кошмар «Филадельфии» продолжается — в последних 24 матчах команда победила лишь три раза. Олицетворением этого кошмара для российских болельщиков выглядит защитник Иван Проворов: у надежного оборонца все валится из рук, вот и в игре с «Миннесотой» он совершил пару результативных и еще несколько грубых ошибок. Кажется, и команде, и Ивану нужна перезагрузка, одной-двумя победами, как в случае с «Миннесотой», здесь дело точно не ограничится.