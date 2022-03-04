Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Монреаль
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Эдмонтон
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Ванкувер
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Каролина
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Питтсбург
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Миннесота
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Авангард
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
11:03 (мск), источник: Sport24

Капризов уложил на лед легендарного канадца и выдал изящный пас! Его «Миннесота» с трудом дожала «Филадельфию»

Не самый яркий матч Кирилла, зато долгожданная победа.

Миннесота
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

«Я думаю, что сейчас Кирилл в первую очередь думает о победе. Его не особо волнует его статистика или игровое время. Иногда я вижу, как другие ребята стараются побыстрее уйти со льда, чтобы он получил больше времени. И я это понимаю. Мы несколько раз говорили с ним об этом. Я принимаю решения, исходя из того, что может принести команде в настоящий момент больше пользы. И он меня понимает».

Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 22, 4.03.2022, 3:00

Филадельфия4Миннесота5

Эти слова главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон произнес в середине февраля, и сразу после них команда посыпалась. Сколько бы Капризов и его партнеры не думали о победе, выигрывать у них совсем не получалось — 6 поражений в 7 матчах. Помочь выбраться из кризиса «Уайльд» должна была встреча с «Филадельфией», одним из худших клубов нынешнего сезона.

Миссия по прерыванию черной серии «Дикарями» была успешно выполнена, правда, для этого им потребовалось приложить немало усилий — по ходу матча «Флайерз» вели со счетом 1:0, 2:1, 3:2 и 4:3. Вклад Капризова в победу своей команды на этот раз получился достаточно скромным, но запомниться российский форвард все равно успел. В первом периоде она нарисовал изящную передачу, на Матса Цукарелло, который переадресовал ее на дальнюю штангу Райану Хартману.

Во время загрузки произошла ошибка.

А за несколько минут до этого Кирилл не стал церемониться с легендарным канадцем (под 1000 матчей в НХЛ) Клодом Жиру, жестко уложив его на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вытаскивать матч для «Миннесоты» пришлось другим людям. В третьей двадцатминутке Мэттью Болди вылез на ворота «Летчиков» с правого края и переиграл Картера Харта.

Во время загрузки произошла ошибка.

А затем кипер «Флайерз» проспал дальний выстрел Йонаса Бродина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кошмар «Филадельфии» продолжается — в последних 24 матчах команда победила лишь три раза. Олицетворением этого кошмара для российских болельщиков выглядит защитник Иван Проворов: у надежного оборонца все валится из рук, вот и в игре с «Миннесотой» он совершил пару результативных и еще несколько грубых ошибок. Кажется, и команде, и Ивану нужна перезагрузка, одной-двумя победами, как в случае с «Миннесотой», здесь дело точно не ограничится.

 «Горжусь, что я русская!» Гимнастка Дмитриева поддержала Путина по поводу военной спецоперации России на Украине
«Какой реакции хотела Украина?» Родившаяся в Киеве российская гимнастка высказалась о военной спецоперации России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь