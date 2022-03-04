Овечкин снова забивает! Капитан помог «Вашингтону» прервать неудачную серию

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 22, 4.03.2022, 3:00 Вашингтон 4 Каролина 0

В последнее время «Кэпиталз» не очень радуют болельщиков результатами. Команда Питера Лавиолетта проиграла три матча подряд и забросила в них всего пять шайб. В прошлой игре против «Торонто» нервы Александра Овечкина не выдержали, и капитан «столичных» от злости сломал клюшку. Сегодня «Вашингтон» на своем льду довольно уверенно обыграл набравшую мощный ход «Каролину» и прервал шестиматчевую серию из домашних поражений.

В состав хозяев вернулся нападающий Энтони Манта, который восстановился от травмы и сыграл впервые с четвертого ноября. Однако кадровые проблемы команды на этом не закончились. Голкипер Илья Самсонов получил на тренировке повреждение, а у форварда Карла Хагелина выявлена травма глаза, из-за которой он пропустит длительный период времени. Еще ни разу в сезоне «Кэпиталз» не сыграли в оптимальном составе, однако сегодня это не помешало им показать хороший хоккей.

Один из самых позитивных моментов для поклонников «Вашингтона» — то, что команда наконец-то наладила большинство. «Столичные» реализовали численный перевес в девяти из 12 последних матчей, а сегодня сделали это дважды. В концовке первого периода Евгений Кузнецов отличился впервые за семь игр и забросил в формате «5 на 3». Российский нападающий после эффектного старта регулярного чемпионата заметно сбавил обороты и хочется надеяться, что он снова не потеряет интерес к хоккею.

Хозяева уверенно контролировали ход встречи, а «Каролину» подвели проблемы с дисциплиной. Команда нахватала за матч 12 минут штрафа, и в концовке второго периода поплатилась за неаккуратные действия Дерека Степана. Овечкин получил передачу от Джона Карлсона и фирменным броском с левого фланга переиграл Фредерика Андерсена. Для Александра этот гол стал 33-м в текущем сезоне и 763-м в регулярных чемпионатах НХЛ. В снайперской гонке до Яромира Ягра теперь осталось три шайбы.

Матч сложился очень удачно для всех российских хоккеистов «Вашингтона» и за минуту до финальной сирены отличился Дмитрий Орлов. Этот гол стал для него восьмым в сезоне, а всего в активе защитника теперь 25 (8+17) очков. Сперва показалось, что шайбу в ворота «Каролины» подправил Манта, но форвард ограничился классным заслоном Андерсена.

Витек Ванечек заработал свой пятый «сухарь» в карьере, став первой звездой матча. Он отразил 36 бросков, и это его лучший показатель из всех шатаутов. В последних девяти встречах Ванечек демонстрирует отличные цифры — 94,6 процентов отраженных бросков и 1,55 пропущенных гола в среднем за игру. Стабильности вратарям «Вашингтона» по-прежнему не хватает, но периодически они способны демонстрировать мощные игровые отрезки. На очереди у «столичных» домашняя встреча с «Сиэтлом».

Очередное достижение Малкина

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 22, 4.03.2022, 3:00 Тампа-Бэй 1 Питтсбург 5

Евгений Малкин сегодня помог «Питтсбургу» на выезде разгромить «Тампу». Российский нападающий во второй раз в сезоне отметился тремя баллами за игру и демонстрирует отличный темп набора очков. Он поучаствовал в голах Дантона Хейнена и Сидни Кросби, а в начале третьего периода отличился и сам. Для форварда эта шайба стала десятой в сезоне, а всего на его счету 24 (10+14) очка в 20 матчах.

Интересно, что Малкин вышел на единоличное 60-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В его активе на данный момент 1128 (434+694) баллов, и он обошел по этому показателю Джо Нуиндайка и Майка Босси. Ближайшая цель в списке — Берни Федерко (1130). Сегодня Евгений заслуженно стал первой звездой матча.

Победный гол Подколзина

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 22, 4.03.2022, 3:30 Айлендерс 3 Ванкувер 4

Сезон для Василия Подколзина складывается неоднозначно. После нескольких хороших матчей он может уйти в тень, а затем вновь стать одним из самых полезных парней на льду. В последних встречах его игровое время выросло с десяти минут до 15, а в последних пяти матчах нападающий «Ванкувера» забил три гола. Сегодня россиянин не только помог своей команде победить в непростой встрече против «Айлендерс», но и забросил победную шайбу, которая стала для него десятой в сезоне.