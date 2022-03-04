«На Овечкина давят со всех сторон». Капитан «Вашингтона» — в непростом положении в США

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 33-ю шайбу в нынешнем сезоне в матче против «Каролины» (4:0) сегодня ночью и провел чуть ли не лучший свой матч за последнее время. Но ни для кого не секрет, что всем российским хоккеистам в Северной Америке сейчас непросто. Вот что сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан:

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"Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин — хороший человек, он эмоциональный человек и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление.

Для нас речь идет о том, как мы его поддерживаем. Он лицо нашей франшизы и хоккея в этом регионе, его дети родом отсюда, и из-за своего статуса он попал в сложную ситуацию. Ему тяжело.

Мы говорим с ним. На него давят со всех сторон — из Северной Америки, из России, давит его семья и множество разных людей, и он пытается во всем разобраться. Мы пытаемся его поддержать. Помочь ему пройти через то, через что ему нужно пройти".

Ранее сам Овечкин заявил следующее: «Сложная ситуация. Моя семья в России. Это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро все закончится и все будет хорошо. Я думаю, что мы должны жить в мире. Мы должны жить в мире, и прекрасном мире».

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НХЛ заблокировала трансляцию своих матчей в России, закрыла официальный сайт и соцсети на русском языке, но при этом не стала дисквалифицировать российских игроков. Хотя известный чешский вратарь Доминик Гашек настаивал именно на этом.

Ранее о дискриминации в отношении российских игроков заявил агент Андрея Василевского, Никиты Кучерова и многих других российских игроков в НХЛ Дэн Мильштейн: «Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Нас откинули на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности. Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Им желают смерти. А ведь они тоже люди, они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью».