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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Сергачева и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз».

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 22, 5.03.2022, 3:00

Тампа-Бэй3Детройт1

Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский защитник Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. На счету российского нападающего Никиты Кучерова две голевые передачи. У гостей же забил только Робби Фабри.

Примечательно, что это вторая заброшенная шайба для Сергачёва за последние три сыгранных матча. Таким образом, Сергачёв забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 50 играх.

В параллельном матче в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

За победителей забивали Виктор Арвидссон (хет-трик) и Дастин Браун. У хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд и Джастин Дэнфорт.

Коламбус
3:4ОТ
0:0, 3:1, 0:2
Лос-Анджелес
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