Гол Сергачева и две передачи Кучерова позволили «Тампе» победить «Детройт»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 22, 5.03.2022, 3:00 Тампа-Бэй 3 Детройт 1

Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились российский защитник Михаил Сергачёв, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. На счету российского нападающего Никиты Кучерова две голевые передачи. У гостей же забил только Робби Фабри.

Примечательно, что это вторая заброшенная шайба для Сергачёва за последние три сыгранных матча. Таким образом, Сергачёв забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 50 играх.

В параллельном матче в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.