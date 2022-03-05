Три очка Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Баффало»
В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» «Баффало Сэйбрз» принимал «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
За победителей забивали Джефф Скиннер (дубль), Кейси Митьельштадт, Кайл Окпосо и Виктор Олофссон.
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд на 45-й минуте матча. Помогли пасами россиянину Джаред Спержен и Мэтт Болди. На последней минуте матча Капризов оформил дубль.
Первый же в этом матче гол за «Миннесоту» забил Райан Хартман. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Также у гостей забил Кевин Фиала.
В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и сделал 42 результативные передачи.