Три очка Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Баффало»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 22, 5.03.2022, 3:00 Баффало 5 Миннесота 4

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

За победителей забивали Джефф Скиннер (дубль), Кейси Митьельштадт, Кайл Окпосо и Виктор Олофссон.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов вывел свою команду вперёд на 45-й минуте матча. Помогли пасами россиянину Джаред Спержен и Мэтт Болди. На последней минуте матча Капризов оформил дубль.

Первый же в этом матче гол за «Миннесоту» забил Райан Хартман. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Также у гостей забил Кевин Фиала.