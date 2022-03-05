Свечников оформил победный! Русский форвард стал королем пятачка и помог «Каролине» сделать потрясающий камбэк
А еще Андрей высказался о самом животрепещущем вопросе наших дней.
А еще Андрей высказался о самом животрепещущем вопросе наших дней.
Спустя 24 часа после удивительного сухлого поражения от «Вашингтона» (0:4) хоккеисты «Каролины» дома принимали мощный «Питтсбург». Уже в первом периоде, согласно Natural Stat Trick, «Пингвины» создали 10 голевых моментов, что вынудило голкипера «Харрикейнз» Антти Раанту крутится, словно белка в колесе. Джейк Гюнцель и Сидни Кросби принесли «Питтсбургу» комфортное преимущество в счете, но боевые «Ураганы» не сдались и проявили потрясающий характер.
Ветеран Джордан Стаал оформил голевой дубль, забив по голу во втором и третьем периоде, сравнял счет, а в овертайме пришло время Андрея Свечникова. Русский форвард подкараулил отскок на чужом пятачке, проявив терпение и забил свой пятый победный гол в сезоне.
«Я думал, что мы были хороши в первом периоде, мы просто дали им забить первыми. Они сыграли хорошо, нужно отдать им должное, но шайба была на нашей клюшке. Три-четыре смены они доминировали в первом периоде. вот что получилось. Мы некоторое время неловко обращались с шайбой, но в остальном мы были действительно хороши. “Пассажиров” сегодня точно не было. Все играли изо всех сил. Как мы знаем, это не всегда срабатывает, но я думаю, что сегодня вечером мы получили то, что заслужили», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.
«Да, первый период был не нашим периодом. После того, как мы вышли и начали как следует работать, то все стало на свои места. В первом периоде нас толком не было на льду. Раанта был просто невероятен, он очень помог нам вернуться в игру. Да, можно сказать, что играли две лучшие команды в лиге. Мы подходили друг другу. У “Питтсбурга” хорошая команда, матч получился классным», — сказал после матча Андрей Свечников.
Не остался он в стороне и от самого больного вопроса в нынешние дни.
«Как сосредоточиться, когда происходят такие вещи вне хоккея? Да, это, безусловно, сложная ситуация. Но я надеюсь, что они как можно скорее найдут мирное решение, и там все будет хорошо», — добавил Андрей, на счету которого 3 (1+2) очка в четырех последних матчах.