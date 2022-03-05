Капризов — лучший русский бомбардир НХЛ: набрал 2+1 с «Баффало» и оторвался от Овечкина

Новости из почти родного для Кузбасса (за последние два сезона) штата Миннесота: все плохо. У команды 2 победы в 9 последних играх, 47 пропущенных (!) за 10 матчей, в дивизионе уже поджимают «Даллас» (4 победы в 5 матчах) и не так далеко «Нэшвилл». Шанс скатиться в зону уайлд-кард и нарваться на тавтологию (уайлд-кард «Уайлд») высок — да и претендентов на последние пару мест в плей-офф на Западе хватает.

Впрочем, нас интересует совершенно другое: Кирилл Капризов четыре матча подряд с очками — и этой ночью, с «Баффало», он выдал самую результативную игру с середины февраля, набрав 2+1. В первом периоде Кирилл отдал Хартману шайбу под бросок в касание.

Обе своих шайбы Капризов забросил в третьем периоде. Сначала броском из офиса Овечкина реализовал большинство — и вывел «Уайлд» вперед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dU8Zy1k-_iA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А за 31 секунду до окончания основного времени — уже при снятом «Миннесотой» вратаре — бросил в касание почти от синей и попал. Но его команде нужна была еще одна шайба.

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«Миннесота» уступила, но Капризов увеличил количество набранных очков в сезоне до 68 (26+42) за 56 матчей. Он главный русский бомбардир НХЛ прямо сейчас — Кирилл уже выходил на эту строчку, но теперь он оторвался от Овечкина сразу на 3 очка.

В общей гонке бомбардиров впереди Капризова — единицы. Весьма звездные единицы. Отрыв, конечно, приличный, но это не значит, что Кирилл не сможет из догнать — особенно, если «Эдмонтон» начнет опять буксовать.