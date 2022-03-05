Проворов — о событиях на Украине: не ваше дело, что я думаю по этому поводу

«Я здесь не для того, чтобы говорить о политике, я здесь для того, чтобы говорить о хоккее. Если у вас, ребята, есть хоккейные вопросы, можете их задать. Я здесь не для того, чтобы с вами обсуждать политику. Не ваше дело, что я думаю по этому поводу», — цитирует Проворова Philly Hockey Now.