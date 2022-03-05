Проворов — о событиях на Украине: не ваше дело, что я думаю по этому поводу
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался обсуждать события на Украине на пресс-конференции.
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался обсуждать события на Украине на пресс-конференции.
«Я здесь не для того, чтобы говорить о политике, я здесь для того, чтобы говорить о хоккее. Если у вас, ребята, есть хоккейные вопросы, можете их задать. Я здесь не для того, чтобы с вами обсуждать политику. Не ваше дело, что я думаю по этому поводу», — цитирует Проворова Philly Hockey Now.
В текущем сезоне на счету Проворова 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В этих играх он набрал 19 очков: забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач.
Напомним, 5 марта стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» предоставил усиленную охрану российскому форварду и капитану команды Александру Овечкину.