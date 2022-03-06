Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до двух шайб

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу столичной команды. В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Александр Овечкин, он также отметился двумя голевыми передачами. Еще один гол на счету соотечественника форварда — защитника «Кэпиталс» Дмитрия Орлова.