45 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег», у Панарина 2 очка
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
В составе победителей дубль сделал Крис Крайдер, по голу забили Баркли Гудроу и Джейкоб Труба. Форвард Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 45 бросков из 46.
У проигравших шайбу забросил Николай Элерс. Нападающий Евгений Свечников отыграл 12:43 и выполнил 3 силовых приема.
«Рейнджерс» выиграли 3-й матч подряд.