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10:32 (мск), источник: Sport24

45 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег», у Панарина 2 очка

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

В составе победителей дубль сделал Крис Крайдер, по голу забили Баркли Гудроу и Джейкоб Труба. Форвард Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 45 бросков из 46.

У проигравших шайбу забросил Николай Элерс. Нападающий Евгений Свечников отыграл 12:43 и выполнил 3 силовых приема.

«Рейнджерс» выиграли 3-й матч подряд.

Виннипег
1:4
0:2, 1:0, 0:2
Рейнджерс
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