Что творит Капризов! Он чуть не вытащил для «Миннесоты» матч в одиночку

«Миннесота» — «Даллас» — 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)

У «Миннесоты» сейчас не лучшее время — только недавно четырехматчевая серия поражений в основное время была прервана победой над «Филадельфией», а тут снова два проигрыша подряд. В домашней игре с «Далласом» команда Кирилла Капризова заиграла только на последних минутах. Когда вместо вратаря на льду появился шестой полевой игрок, Кевин Фиала вместе с российским нападающим «Уайлд» вышли вдвоем к воротам соперника, и Капризов поразил цель.

«Даллас» прижался, а хозяева еще раз отправили вратаря на скамейку. И снова сработало! Резкий пас Зуккарелло был неожиданным для Оттингера, и он не успел переместиться — Капризов поражал уже пустой угол.

Пожалуй, ключевым фактором в неудачной игре «Миннесоты» стали действия вратаря Каапо Кяхконена, пропустившего четыре шайбы к середине игры и замененного на Кэма Тэлбота. Неудивительно, что Робертсон оформил хет-трик — уж вторую его шайбу финн точно должен был брать.

Сергачев идет на личный рекорд

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Хорошую форму набрал и защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев. Его личный рекорд результативности в НХЛ — 40 очков, и сегодня он сделал серьезный шаг на пути к тому, чтобы побить его. «Чикаго» играет открыто и многое позволяет сопернику, чем и воспользовалась «Тампа». В начале второго периода Сергачев ассистировал при голе Рэддиша, резко бросившего с неудобной.

Вскоре Михаил стал автором результативной передачи при втором голе Хедмана, а шестой гол в ворота Флери оформил лично. Удивительно, но эта шайба стала третьей, заброшенной «Тампой» за 32 секунды. А 31 (5+26) очко в 51 матче — отличный результат для российского защитника.