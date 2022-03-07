Инопланетные сейвы Василевского! Кейн не мог поверить, что не забил

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 23, 7.03.2022, 3:00 Чикаго 3 Тампа-Бэй 6

В последнее время мы много пишем об Игоре Шестёркине, который проводит фантастический сезон и подчас единолично выгрызает победы для «Рейнджерс». Ему прочат номинацию на «Везину» и «Харт Трофи», что было бы абсолютно заслуженно. Но не будем забывать и о двукратном обладателе Кубка Стэнли, самом ценном игроке прошлого плей-офф Андрее Василевском. Сегодня он устроил очередное крутейшее шоу, во время которого зрителям не раз приходилось подбирать челюсти с пола.

«Тампа» начала гостевой матч с «Чикаго» не лучшим образом — шайба у них не держалась, игра в обороне оставляла желать лучшего. Как итог, «Блэкхоукс» то и дело отбирали шайбу и разворачивали молниеносные атаки, но Василевский с ледяным спокойствием оставлял свою команду в игре.

Уже в начале первого периода Андрей сделал неимоверный сейв, который тут же разошёлся по соцсетям. Кори Перри под давлением не смог вывести шайбу из своей зоны, и два игрока «Чикаго» оказались вдвоём против одного защитника. Кирби Дак получил поперечную передачу и бросал в неприкрытые ворота, но Василевский фантастическим образом успел переместиться и отразить шайбу черенком клюшки!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rCUC3K7NRVE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Засушить «Чикаго» в первые 20 минут вратарю «Тампы» не удалось — очередная потеря привела к успешной контратаке, которую завершил Дилан Строум. Однако если бы не Василевский (и помощь штанг), «ястребы» могли легко вести в три шайбы после первого периода. «В первом периоде мы просто чего-то ждали, даже не знаю, о чём мы думали. Первый период и оставшиеся 40 минут были просто как день и ночь», — сказал Хедман.

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После перерыва «Тампа» раскочегарилась. Рэддиш сравнял счёт на второй минуте, а на гол Патрика Кейна «молнии» ответили сначала великолепным меньшинством, в котором Василевский крутился как белка в колесе, а затем двумя быстрыми шайбами Хедмана и Фута в концовке периода.

В третьем «Тампа» устроила массированный штурм владений Марка-Андре Флёри и заставила его капитулировать трижды в течение 32 секунд! Сначала Хедман зарядил свою пушку и оформил дубль, через 13 секунд Кори Перри воспользовался ошибкой защитников и забил броском в дальний угол, заставив Флёри в расстроенных чувствах бить клюшкой по воротам. Ещё через 19 секунд Михаил Сергачёв прошил голкипера дальним броском после вбрасывания.

«Чикаго», несмотря на такое развитие событий, не сдался. Дебринкэт сократил отставание до трёх шайб, но дальше Василевский включил режим неприступной стены. Его сейв в середине периода иначе как инопланетным и не назовёшь — болельщики на трибунах уже радостно вскинули руки в воздух, и как только Василевский успел переместиться и забрать шайбу в ловушку? Загадка. Патрик Кейн не мог поверить своим глазам, что не забил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1DDDGFpf5J0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский закончил матч с 24 сейвами и стал первым вратарём, одержавшим 30 побед в этом сезоне. После игры комплименты ему раздавали и свои, и чужие. «Я уже вскидывал руки вверх, и тут, ни с того ни с сего, появлялась то его большая нога, то ловушка. Да, сейвы он сделал что надо. Результат игры легко мог быть совсем другим», — восхитился игрой Василевского главный тренер «Чикаго» Дерек Кинг.