Русский вратарь включил режим супермена! Варламов отразил 44 броска и не дал забить лучшему защитнику НХЛ

Российский голкипер Семен Варламов с большой долей вероятности проводит свой последний сезон за «Нью-Йорк Айлендерс». Опытный вратарь проиграл конкуренцию молодому соотечественнику Илье Сорокину, а большой список травм, которые за свою карьеру перенес Семен, и не самая стабильная игра лишь усиливают слухи о будущем расставании. Для Варламова это, конечно, не самая приятная информация, поскольку «Айлендерс» — это идеальное место для любого вратаря. Игровая система наставника команды Барри Тротца предполагает очень строгую игру в обороне, и при такой манере действовать у любого голкипера поднимаются цифры личной статистики, но Варли это уже не спасает.

В домашнем матче против «Колорадо» Семен, с одной стороны, был очень хорош. «Колорадо» обрушил на его ворота град бросков, сделав 49 выстрелов, из которых россиянин отразил 44. А в некоторых моментах Варламов был настолько великолепен, что это почти невозможно описать — как, например, в начале второго периода, когда один из лучших защитников НХЛ Кейл Макар бросал в пустой угол. Семен в этом моменте стал настоящим суперменом, успев переместиться и вытянуть клюшку, преградив путь шайбе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V3wrA-UCKXY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С другой стороны, несмотря на все старания Варламова, «Островитяне» все равно проиграли. Семен, который именно в составе «Колорадо» провел 8 сезонов и даже мог быть номинирован на «Харт Трофи», впервые в сезоне пропустил 5 шайб и потерпел шестое поражение кряду, а всего в 17 матчах сезона у него 13 проигрышей.

«Слишком много потерь шайбы, слишком много. Мы играли против такой команды, у которой великолепное нападение. Так действовать против столь сильного соперника просто нельзя. Если ты не владеешь шайбой, не соответствуешь предложенной скорости, то у тебя будут неприятности», — грустно сказал Тротц после матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OYjXdVq0MvQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.