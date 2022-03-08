СМИ: НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Отмечается, что НХЛ уведомила КХЛ о приостановке в понедельник в связи с ситуацией на Украине. Североамериканская лига обратилась к клубам с требованием «незамедлительно исключить любые взаимодействия с КХЛ и ее клубами, равно как и с агентами игроков, которые базируются в России».

Как сообщает журналист, подобное решение повлияет на процесс подписания свободных агентов из КХЛ, однако запрета на заключение соглашений с игроками лиги нет. НХЛ уведомила КХЛ, что продолжит исполнять обязательства по действующим контрактам.

«У нас будет ограниченная информация о контрактах игроков, которые играют или недавно играли в КХЛ», — приводится комментарий заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.