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11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: НХЛ приостановила действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила действие меморандума о взаимопонимании с Континентальной хоккейной лигой (НХЛ), сообщает в своем Twitter журналист Фрэнк Серавалли.

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Источник: AFP 2022

Отмечается, что НХЛ уведомила КХЛ о приостановке в понедельник в связи с ситуацией на Украине. Североамериканская лига обратилась к клубам с требованием «незамедлительно исключить любые взаимодействия с КХЛ и ее клубами, равно как и с агентами игроков, которые базируются в России».

Как сообщает журналист, подобное решение повлияет на процесс подписания свободных агентов из КХЛ, однако запрета на заключение соглашений с игроками лиги нет. НХЛ уведомила КХЛ, что продолжит исполнять обязательства по действующим контрактам.

«У нас будет ограниченная информация о контрактах игроков, которые играют или недавно играли в КХЛ», — приводится комментарий заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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