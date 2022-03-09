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11:13 (мск), источник: Sport24

«Вашингтон» опубликовал заявление по ситуации на Украине, поддержав российских игроков

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Мы призываем и надеемся на мирное урегулирование как можно скорее. “Вашингтон” также полностью поддерживает наших российских игроков и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, и готовы предложить нашу помощь», — сказано в сообщении пресс-службы клуба в твиттере.

24 февраля президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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