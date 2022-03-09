«Вашингтон» опубликовал заявление по ситуации на Украине, поддержав российских игроков
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.
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Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине.
«Мы призываем и надеемся на мирное урегулирование как можно скорее. “Вашингтон” также полностью поддерживает наших российских игроков и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, и готовы предложить нашу помощь», — сказано в сообщении пресс-службы клуба в твиттере.
24 февраля президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.