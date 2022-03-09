«Вашингтон» опубликовал заявление по ситуации на Украине, поддержав российских игроков

«Мы призываем и надеемся на мирное урегулирование как можно скорее. “Вашингтон” также полностью поддерживает наших российских игроков и их семьи за рубежом. Мы понимаем, что они оказались в трудной ситуации, и готовы предложить нашу помощь», — сказано в сообщении пресс-службы клуба в твиттере.