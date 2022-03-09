«Флорида» одержала четвертую победу кряду, обыграв «Питтсбург». У Бобровского — 32 сейва

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Аарон Экблад, Энтони Дюклер и Картер Вераге. За «Питтсбург» забрасывали Брайан Раст, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fwcm-j8kx0g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 23, 9.03.2022, 3:00 Питтсбург 3 Флорида 4

27-летний российский форвард «Флориды» Максим Мамин отметился голевой передачей, проведя на льду 11 минут 10 секунд. Таким образом, он набрал 10-е (5+5) очко в 26 матче текущего сезона. Соотечественник Мамина — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин за 19.13 на льду не заработал очков за результативность.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 32 броска из 35. Его коллега по амплуа из «Пингвинз» Тристан Джерри совершил 25 спасений.

В параллельных матчах «Нью-Джерси Дэвилз» неожиданно обыграл «Колорадо Эвеланш» (5:3) благодаря голу и результативной передаче Егора Шаранговича.