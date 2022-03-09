«Рейнджерс» уступили на выезде «Миннесоте». У Капризова и Панарина — по голевой передаче

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они смогли оправиться после двух поражений кряду.

За «Миннесоту» дублем отметился Кевин Фиала, ещё по шайбе на счету Райана Хартмана, Йоэля Эрикссон Эк и Маркуса Фолиньо. В составе «Рейнджерс» отличились Драйден Хант и Мика Зибанеджад.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jm5FKhdVIQY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 36 секунд и отметился результативной передачей, которая принесла ему 71-е (28+43) очко в сезоне. Его соотечественник Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс», также записал на свой счёт голевой пас — это его 62-е (15+47) результативное действие в сезоне.