«Тампа» проиграла «Виннипегу», Кучеров отметился голевой передачей

Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась со счетом 7:4 (3:3, 0:0, 4:1) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей дубль оформил Пол Штястны (15-я и 58-я минуты), еще по одной шайбе забросили Марк Шайфли (5), Адам Лаури (7), Пьер-Люк Дюбуа (48), Кайл Коннор (50) и Джош Моррисси (55). У «Тампы» голами отметились Райан Макдона (12), Алекс Киллорн (17), Виктор Хедман (18) и Росс Колтон (58).