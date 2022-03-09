«Тампа» проиграла «Виннипегу», Кучеров отметился голевой передачей
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступили «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступили «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась со счетом 7:4 (3:3, 0:0, 4:1) в пользу хозяев площадки.
В составе победителей дубль оформил Пол Штястны (15-я и 58-я минуты), еще по одной шайбе забросили Марк Шайфли (5), Адам Лаури (7), Пьер-Люк Дюбуа (48), Кайл Коннор (50) и Джош Моррисси (55). У «Тампы» голами отметились Райан Макдона (12), Алекс Киллорн (17), Виктор Хедман (18) и Росс Колтон (58).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал, голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 31. Форвард «Виннипега» Евгений Свечников очков не набрал.
В параллельном матче хоккеисты «Даллас Старз» уступили «Нэшвилл Предаторз» (1:2). Форвард «Старз» Денис Гурьянов записал на свой счет результативную передачу.