Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Вашингтон
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Анахайм
83
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Тампа-Бэй
74
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Рейнджерс
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Аризона
29
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Сиэтл
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Колорадо
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вегас
21
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» проиграла «Виннипегу», Кучеров отметился голевой передачей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступили «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
Виннипег
Даллас
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 23, 9.03.2022, 4:00

Виннипег7Тампа-Бэй4

Встреча, которая состоялась в Виннипеге, завершилась со счетом 7:4 (3:3, 0:0, 4:1) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей дубль оформил Пол Штястны (15-я и 58-я минуты), еще по одной шайбе забросили Марк Шайфли (5), Адам Лаури (7), Пьер-Люк Дюбуа (48), Кайл Коннор (50) и Джош Моррисси (55). У «Тампы» голами отметились Райан Макдона (12), Алекс Киллорн (17), Виктор Хедман (18) и Росс Колтон (58).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал, голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 31. Форвард «Виннипега» Евгений Свечников очков не набрал.

В параллельном матче хоккеисты «Даллас Старз» уступили «Нэшвилл Предаторз» (1:2). Форвард «Старз» Денис Гурьянов записал на свой счет результативную передачу.

Нэшвилл
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Даллас
 Российских гонщиков пустят на соревнования при отказе от слова 'русский'
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь