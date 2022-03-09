Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Вашингтон
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Анахайм
83
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Тампа-Бэй
74
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Рейнджерс
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Аризона
29
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Сиэтл
64
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Барыс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Колорадо
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вегас
21
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин догнал Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром.

Вашингтон
КалгариНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 23, 9.03.2022, 5:00

Калгари4Вашингтон5

В матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз» (5:4) Овечкин отметился дублем, доведя число заброшенных шайб в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ до 766.

На это капитану «Вашингтона» потребовалось 1253 матча. Ягр забросил 766 шайб в 1733 матчах.

Лидером в списке снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Второе место занимает канадец Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах).

Овечкин забросил шайбы на 34-й и 59-й минутах, также в составе «Вашингтона» отличились Конор Шири (31), Энтони Манта (49) и Ник Дауд (52). В эпизоде с первой заброшенной шайбой Овечкину ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.

В текущем сезоне Овечкин набрал 70 очков (36 голов + 34 передачи). У «Калгари» шайбы забросили Элиас Линдхольм (10, 60), Адам Ружичка (29), Оливер Чюлингтон (44). Вторая шайба Овечкина стала победной в матче, хоккеист не попал в число трех звезд встречи.

Овечкину 36 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли (2018). В России он выступал за московское «Динамо», с которым выиграл национальный чемпионат (2005) и Кубок Гагарина (2013). Хоккеист был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под первым номером в 2004 году. В НХЛ он удостоился звания лучшего новичка, 12 раз вызывался на Матч звезд, становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, девять раз был лучшим снайпером, трижды признавался самым ценным игроком сезона («Харт трофи»).

 Российских гонщиков пустят на соревнования при отказе от слова 'русский'
Одна из самых красивых фигуристок России опубликовала фото со свадьбы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь