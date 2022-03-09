Овечкин догнал Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 23, 9.03.2022, 5:00 Калгари 4 Вашингтон 5

В матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз» (5:4) Овечкин отметился дублем, доведя число заброшенных шайб в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ до 766.

На это капитану «Вашингтона» потребовалось 1253 матча. Ягр забросил 766 шайб в 1733 матчах.

Лидером в списке снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Второе место занимает канадец Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах).

Овечкин забросил шайбы на 34-й и 59-й минутах, также в составе «Вашингтона» отличились Конор Шири (31), Энтони Манта (49) и Ник Дауд (52). В эпизоде с первой заброшенной шайбой Овечкину ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.

В текущем сезоне Овечкин набрал 70 очков (36 голов + 34 передачи). У «Калгари» шайбы забросили Элиас Линдхольм (10, 60), Адам Ружичка (29), Оливер Чюлингтон (44). Вторая шайба Овечкина стала победной в матче, хоккеист не попал в число трех звезд встречи.