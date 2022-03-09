Овечкин догнал Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ

В матче регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз» (5:4) Овечкин отметился дублем, доведя число заброшенных шайб в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ до 766.
На это капитану «Вашингтона» потребовалось 1253 матча. Ягр забросил 766 шайб в 1733 матчах.
Лидером в списке снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Второе место занимает канадец Горди Хоу (801 гол в 1767 матчах).
Овечкин забросил шайбы на 34-й и 59-й минутах, также в составе «Вашингтона» отличились Конор Шири (31), Энтони Манта (49) и Ник Дауд (52). В эпизоде с первой заброшенной шайбой Овечкину ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.
В текущем сезоне Овечкин набрал 70 очков (36 голов + 34 передачи). У «Калгари» шайбы забросили Элиас Линдхольм (10, 60), Адам Ружичка (29), Оливер Чюлингтон (44). Вторая шайба Овечкина стала победной в матче, хоккеист не попал в число трех звезд встречи.
Овечкину 36 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли (2018). В России он выступал за московское «Динамо», с которым выиграл национальный чемпионат (2005) и Кубок Гагарина (2013). Хоккеист был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под первым номером в 2004 году. В НХЛ он удостоился звания лучшего новичка, 12 раз вызывался на Матч звезд, становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, девять раз был лучшим снайпером, трижды признавался самым ценным игроком сезона («Харт трофи»).