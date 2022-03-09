Овечкин переписал историю хоккейной Америки! Он догнал легендарного Ягра голом с середины площадки
У Ови — дубль против «Калгари» и 766 голов в карьере.
У Ови — дубль против «Калгари» и 766 голов в карьере.
Выездной матч против «Калгари» был особенным как минимум для двух хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз». 36-летний россиянин Александр Овечкин и 34-летний швед Никлас Бэкстрем проводили 1000-ю совместную игру в составе столичного клуба, став лишь 9-м дуэтом в истории, которому покорилась эта удивительная отметка. Представить «Вашингтон» без этой парочки уже долгие годы просто невозможно — настоящие легенды!
Но как бы красиво не смотрелась эта цифра, от Овечкина все ждали совсем другого достижения. Перед встречей с «Калгари» Александру оставалось забить всего 3 гола, чтобы обойти Яромира Ягра в списке лучших снайперов всех времен, подняться на чистое третье место в этом рейтинге и стать самым забивающим европейцем в истории НХЛ. В общем, мотивация у Ови на матч с «Флэймз» и так была запредельной, а добавить эмоций решил главный тренер соперника Дэррил Саттер, который заявил, что не считает россиянина лучшим голеадором всех времен. Довод в пользу такого мнения коуч выдал вполне логичный:
«Он поменял свою подготовку, чтобы играть так же, как теперь играют в лиге. В этом игроке больше ничего не удивляет. Он подписал пятилетний контракт, потому что собирается забить ещё 200 или 250 голов. Так что вы знаете, какова его следующая цель. Лучший ли он голеадор всех времён? Нет, пока не обойдёт оставшихся».
Историческая для Ови игра началась с неприятностей для его команды — к середине второго периода «Столичные» проигрывали со счетом 0:2. Ничего удивительного в этом не было: «Калгари» является одной из самых «горячих» команд лиги. Если брать отрезок с середины января, то «Огоньки» уступили лишь четырежды за 21 матч. Результат очень достойный.
Но испортить праздник Овечкину не смог даже один из лидеров лиги. Сначала «Вашингтон» устроил камбэк за 3 минуты, а автором одного из голов стал великий русский снайпер. На пару с Евгением Кузнецовым он удачно попрессинговал соперника в его зоне, после чего получил возможность расстрелять ворота «Калгари» с ближней дистанции — бросок в девятку получился отменным.
В третьей двадцатиминутке «Кэпиталз» еще раз оказались в статусе догоняющих, но отреагировали на это еще более мощно — тремя шайбами кряду. Последнюю из них в уже пустые ворота «Калгари» забросил Ови: догнать Яромира Ягра он смог, находясь на красной линии.
5:4 — победа «Вашингтона» и очередной легендарный день в карьере Александра Великого. Он — самый забивающий европеец в истории НХЛ. Пока на пару с Яромиром Ягром (у легенд по 766 голов), но совсем скоро Овечкин это обязательно исправит. До Уэйна Гретцки — 128 шайб.